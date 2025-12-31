Η συγκριτική εξέταση των χρονοσειρών των δηνμοσκοπήσεων της Metron βοηθάει στη διαμόρφωση ενός περιεκτικού πολιτικού απολογισμού για το 2025.

Πώς κυμάνθηκε η δύναμη των κομμάτων το 2025; Αυτό το ερώτημα επιχειρήσαμε να απαντήσουμε συγκεντρώνοντας τα στοιχεία από τις 10 δημοσκοπήσεις που δημοσίευσε η Metron Analysis κατά τη διάρκεια της χρονιάς που εκπνέει σε λίγες ώρες. Η συγκριτική εξέταση των χρονοσειρών της Metron βοηθάει στη διαμόρφωση ενός περιεκτικού πολιτικού απολογισμού για το 2025.

Η αποδοκιμασία της κυβέρνησης

Σε όλες τις δημοσκοπήσεις του 2025 η αξιολόγηση της κυβέρνηση από τους πολίτες υπήρξε εξαιρετικά αρνητική. Οι αρνητικές γνώμες ξεκίνησαν από το 64% τον Ιανουάριο για να εκτοξευτούν στο 73% τον Μάρτιο, να πέσουν στο 69% τον Απρίλιο, και τους τελευταίους 4 μήνες της χρονιάς να παραμείνουν στα σταθερά στο 71-72%. Τόσο υψηλά και τόσο σταθερά ποσοστά αποδοκιμασίας του κυβερνητικού έργου θα σήμαιναν κανονικά ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία πολιτικής αλλαγής. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή συνθήκη για τα μεταπολιτευτικά χρονιά, αφού η αδυναμία της κυβέρνηση δεν οδηγεί στην ενδυνάμωση της αντιπολίτευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιστορικές κινητοποιήσεις των Τεμπών να προκάλεσαν μείζον πλήγμα στην κυβέρνηση, οδηγώντας στην υποχώρηση κατά 9 μονάδες των θετικών αξιολογήσεων. Εξίσου σημαντικό είναι όμως ότι η κυβερνητική καχεξία συνεχίζεται και μετά την υποχώρηση των Τεμπών από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Η κυβέρνηση δεν δείχνει να μπορεί να ανακάμψει.

Αξιολόγηση της κυβέρνησης 2025

Τα κόμματα το 2025

Η γενική εικόνα που προκύπτει για τα κόμματα από την εξέταση των χρονοσειρών της Metron Analysis στην πρόθεση ψήφου, έχει τρία χαρακτηριστικά.

Πρώτον, ο συσχετισμός μεταξύ των κομμάτων παρέμεινε σχετικά σταθερός όλη τη χρονιά, με την εξαίρεση της Πλεύσης η οποία κατά το 2025 σημείωσε σημαντική άνοδο.

Δεύτερον, από το σημερινό κομματικό συσχετισμό όχι μόνο δεν προκύπτει περίπτωση αυτοδυναμίας, αλλά δεν είναι ακόμα ορατό ποιο σενάριο κομματικών συμμαχιών μπορεί να διαμορφώσει κυβερνητική πλειοψηφία.

Τρίτον, επιβεβαιώνεται ο κατακερματισμός του κομματικού συστήματος, φαινόμενο που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη.

Η ΝΔ κυμάνθηκε το 2025 μεταξύ 20% και 22,9%. Το ποσοστό αυτό (με τις σχετικές αναγωγές) βρίσκεται στο επίπεδο των ευρωεκλογών. Η ΝΔ παραμένει με διαφορά το πρώτο κόμμα, αλλά έχει πια συρρικνωθεί και η αυτοδυναμία ανήκει στο παρελθόν,

Το ΠΑΣΟΚ κυμάνθηκε μεταξύ 9,3% και 13,7%. Την περίοδο της έξαρσης των Τεμπών έχασε τη δεύτερη θέση από την Πλεύση, αλλά η γενική εικόνα της χρονιάς είναι ότι αποτελεί το δεύτερο κόμμα. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να απειλήσει τη ΝΔ αφού εξακολουθεί να κινείται στο επίπεδο των ευρωεκλογών.

Η Ελληνική Λύση δείχνει αξιοσημείωτη σταθερότητα στο επίπεδο των καλών αποτελεσμάτων που είχε στις ευρωεκλογές. Στις 4 τελευταίες μετρήσεις της χρονιάς καταγράφεται στην τρίτη θέση.

Η Πλεύση Ελευθερίας αποτελεί τον μεγάλο κερδισμένο της χρονιά που πέρασε. Παρόλο που δεν μπόρεσε να κρατήσει τα εξαιρετικά ποσοστά της άνοιξης, εντούτοις, τα ποσοστά της είναι σταθερά σχεδόν τριπλάσια από αυτά των ευρωεκλογών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Πλεύση είχε τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις τη χρονιά που πέρασε.

Το ΚΚΕ με ποσοστά από 5,8% έως 7,7% παρέμεινε σχετικά σταθερό, λίγο κάτω από το επίπεδο των ευρωεκλογών. Γενικά, το ΚΚΕ δεν μπόρεσε να αποκομίσει οφέλη από το κίνημα των Τεμπών.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ το 2025 αποτέλεσε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Το κόμμα κάνει σταθερά πολύ χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, σε ποσοστά κάτω από το μισό του αποτελέσματός του στις ευρωεκλογές. Οι μετρήσεις της Metron αναδεικνύουν ένα κόμμα σε υπαρξιακή κρίση.

Παρόλο που ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά, η Φωνή Λογικής υπέστη καθίζηση κατά τη διάρκεια του κινήματος των Τεμπών. Όμως τους δύο τελευταίους μήνες επανακάμπτει.

Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

Στην αρχή του σημειώματός μας αναφερθήκαμε στη ιδιομορφία της τρέχουσας συγκυρίας, δηλαδή στο ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την αποδυνάμωση της κυβέρνησης. Αυτή η αδυναμία αναδεικνύεται με ενάργεια στη χρονοσειρά της διαφοράς μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Σε όλο το 2025 η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων ήταν της τάξεως των 10 και πλέον μονάδων. Πρόκειται για πρωτοφανή διαφορά για μια κυβέρνηση που αποδοκιμάζεται σε ποσοστό 70% από τους πολίτες.