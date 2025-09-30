Ο Κασσελάκης δεν άφησε αναπάντητο το εξώδικο Αυγενάκη συνεχίζοντας τις «βολές» εναντίον του βουλευτή της ΝΔ.

Με ανάρτησή του στο Facebook o Στέφανος Κασσελάκης ανταπαντά στο εξώδικο Αυγενάκη και αναφέρει ότι «είναι προφανώς ψεύτης, αλλά αν είναι κλέφτης θα το απαντήσει η Εισαγγελέας κα Κοβέσι. Η οποία κα Κοβέσι δυστυχώς για εκείνον δεν τραμπουκίζεται με τον τρόπο που εκείνος ξέρει να κάνει στο αεροδρόμιο Ηρακλείου». Μάλιστα στο video που συνοδεύει την ανάρτηση ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σκίζει και πετά επιδεικτικά στα σκουπίδια το εξώδικο του Κρητικού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1735619767158382}

Η απάντηση Κασσελάκη αφορά το εξώδικο Αυγενάκη εις βάρος του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας περί «ανεξήγητων εσόδων» ύψους 1,2 εκατ. ευρώ που φέρονται να εμφανίζονται στη δήλωση πόθεν έσχες του. Ο κ. Αυγενάκης χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς αυτούς «ψευδείς, αβάσιμους και συκοφαντικούς», επισημαίνοντας στο εξώδικο ότι τέτοιες δημόσιες τοποθετήσεις υπονομεύουν τον πολιτικό διάλογο και πλήττουν τους θεσμούς. «Η ανάρτησή σας περιέχει ψευδείς, αβάσιμους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς για το πρόσωπό μου. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι η δημόσια ζωή και η λειτουργία του Κοινοβουλίου απαιτούν σεβασμό στην αλήθεια, στον πολιτικό διάλογο και στους θεσμούς. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί και δεν πρέπει να εκτρέπεται σε σκόπιμη συκοφαντία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Λευτέρη Αυγενάκη

{https://x.com/l_avgenakis/status/1973026592591958031}