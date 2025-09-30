«Ποινικοποιούνται η πολιτική και η συνδικαλιστική δράση», δήλωσε ο Χαρίτσης.

«Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, η πολιτική και η συνδικαλιστική δράση ποινικοποιούνται», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή το αίτημα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του.

«Το είπα από την πρώτη στιγμή. Το δηλώνω και σήμερα. Είναι τιμή μου. Γι’ αυτό και ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, σχολιάζοντας το γεγονός ότι η επιτροπή Δεοντολογίας εξετάζει το αίτημα της εισαγγελίας για άρση της βουλευτικής ασυλίας του, προκειμένου να του ασκηθεί ποινική δίωξη.

«Ποιο ήταν το έγκλημά μου; Συμμετείχα σε αγροτική κινητοποίηση στην Καρδίτσα. Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, η πολιτική και η συνδικαλιστική δράση ποινικοποιούνται. Σε μια χώρα όπου ο αγροτικός κόσμος απειλείται με αφανισμό λόγω του πολύκροτου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μια φάση όπου η σήψη της κυβερνητικής συγκάλυψης απειλεί τα ίδια τα θεμέλια της Δημοκρατίας μας, αυτοί που οδηγούνται στο δικαστήριο είναι οι αγρότες που αγωνίζονται. Και μαζί με αυτούς κι εγώ», συμπλήρωσε.

{https://www.facebook.com/acharitsis/videos/649700128210756/}