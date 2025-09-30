«Βόμβες» Σημανδράκου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατήγγειλε πολιτικές πιέσεις προκειμένου να πληρωθούν «κόκκινα» ΑΦΜ.

Σοβαρές καταγγελίες για πιέσεις από πολιτικά πρόσωπα ώστε να αποδεσμευτούν και να πληρωθούν «κόκκινα» ΑΦΜ αλλά και εξαναγκασμό σε παραίτηση, κατήγγειλε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Βαγγέλης Σημανδράκος, καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο με τα «μαϊμού» βοσκοτόπια και τις παράνομες επιδοτήσεις.

Ο κ. Σημανδράκος, απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο Λευτέρης Αυγενάκης τον πίεζε να αποδεσμεύσει «κόκκινα» ΑΦΜ, ανάφερε πως μέσω του τότε ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Στρατάκου, του μεταφέρθηκε πως «κάτι πρέπει να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ».

«Υπήρχε επικοινωνία του κ. Μπαμπασίδη με τον κ. Στρατάκο και μου μετέφερε γενικότερα θέσεις του υπουργείου», συνέχισε, προσθέτοντας αναφερόμενος στον Λευτέρη Αυγενάκη πως «φάνηκε ότι ήθελε να πληρώσει δεσμευμένα ΑΦΜ με βάση δηλώσεις που έκανε στον Τύπο».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για το αν δεχόταν πιέσεις να πληρωθεί ο Γιώργος Ξυλούρης, με το προσωνύμιο «φραπές», ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε: «Υπήρχαν συχνές τηλεφωνικές κλήσεις του Γιώργου Στρατάκου προς εμένα ότι θα πρέπει να πληρωθεί ο Γιώργος Ξυλούρης. Μου ζητήθηκε πολλές φορές να πληρωθεί ο Ξυλούρης. Εγώ του είπα ότι για να πληρωθεί, πρέπει να γίνει έλεγχος στο σύνολο της εκμετάλλευσης ενώ εκείνος ζητάει να γίνει μόνο σε μέρος της εκμετάλλευσης. Και ο Μπαμπασίδης είπε ότι μπορεί να γίνει έτσι».

Συνεχίζοντας, χαρακτήρισε «αφόρητες» τις πιέσεις που δεχόταν ο Οργανισμός για να πληρωθεί ο Ξυλούρης, ο οποίος όπως είπε «ήταν συχνός επισκέπτης και του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ» και πως αυτό «μπορεί να το δει κάνεις από το βιβλίο επισκεπτών».

Στην κατάθεσή του, είπε πως μετέφερε τα προβλήματα συνεργασίας που είχε με τον Λευτέρη Αυγενάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο όπως είπε δήλωνε άγνοια. Στη συνάντηση πάντως που έγινε, τόνισε πως οι παριστάμενοι υπουργοί του είπαν να προχωρήσει τη δουλειά του. Μάλιστα κατήγγειλε πως την ώρα που βρισκόταν στο τελευταίο ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μπαμπασίδης έκανε έκτακτο ΔΣ αλλάζοντας κρίσιμα πρόσωπα σε διευθυντικά πόστα, αποδίδοντας σε αυτό και την παραίτησή του.

«Έγιναν τόσο μεγάλες αλλαγές που είπα ότι δεν έχει νόημα να παραμένω πρόεδρος… δεν υπήρξε κατανόηση για το γεγονός ότι με ζήτησαν στο Μαξίμου», είπε, κάνοντας λόγο για «παράτυπες ενέργειες κατάληψης της εξουσίας». Όταν ρωτήθηκε για το αν αυτή η διαδικασία από τον κ. Μπαμπασίδη προχώρησε σε συνεννόησή με το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Σημανδράκος απάντησε πως «δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αλλά δεν θεωρώ ότι όλα έγιναν τυχαία».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει συνέντευξη του Λευτέρη Αυγενάκη στην οποία τον αποκαλούσε μεταξύ άλλων- «τζούφιο» και «αναποτελεσματικό», απάντησε πως ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επέλεξε αυτόν τον τρόπο για να τον εξωθήσει σε παραίτηση.

Ξεκινώντας την κατάθεσή του άφησε αιχμές και για τον Νίκο Σαλάτα, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση της 73χρονης, λέγοντας πως ορθώς η ένσταση της έγινε αποδεκτή από τον Οργανισμό επί των ημερών του και της καταβλήθηκαν τα χρήματα γιατί, όπως σημείωσε η δικαιούχος εμφάνισε πάνω από 1.000 μισθωτήρια που αποδεικνύουν ότι εκμεταλλευόταν περισσότερα από 4.000 στρέμματα.