Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το πόθεν έσχες του Λευτέρη Αυγενάκη κατέθεσε σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας, «Η αναφορά αφορά το πόθεν έσχες του 2023 του κ. Λευτέρη Αυγενάκη, το οποίο εμφανίζει έσοδα άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς επαρκή εξήγηση. Τα εν λόγω ποσά δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και σύμφωνα με το κείμενο της αναφοράς "εμφανίζονται το πρώτον κατά την επίμαχη χρήση 2023, στο πλαίσιο διερεύνησης ενδεχόμενης τέλεσης εκ μέρους του αδικημάτων συνδεόμενων με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα οποία δεν έχει σχηματισθεί έως σήμερα ποινική δικογραφία".

»Το Κίνημα Δημοκρατίας ζητά η υπόθεση να συνεξεταστεί με την ποινική δικογραφία που έχει ήδη σχηματιστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση των πράξεων που σχετίζονται με τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και τον έλεγχο των αγροτικών επιδοτήσεων».

