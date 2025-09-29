Το 13ωρο μας κλέβει την ζωή, αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Το 13ωρο δεν είναι επιλογή - είναι εκβιασμός, σημειώνει η Νέα Αριστερά επικρίνοντας σφόδρα της κυβέρνηση και απευθύνοντας κάλεσμα στην πανελλαδική απεργία της 1η Οκτωβρίου.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να εμφανίσει την νέα επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα με την θέσπιση του 13ωρου ως "επιλογή" των εργαζομένων. Η πραγματικότητα είναι ότι κανένας εργαζόμενος δεν επιλέγει να διαλύσει την ζωή του. Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι αν δουλεύεις 8ωρο οι λογαριασμοί και ο μήνας δεν βγαίνουν» αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Προσθέτει πως «η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να χτυπήσει τα κέρδη που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός στο ρεύμα είναι 9 φορές πάνω από τον Ευρωπαΐκο μέσο όρο. Στα ενοίκια είναι 3 φορές πάνω από τον μέσο όρο. Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα εργάζονται τις περισσότερες ώρες σε όλη την Ευρώπη. Τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν μείωση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων».

Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει πως «το 13ωρο μας κλέβει την ζωή. Η απάντηση δεν είναι στην αύξηση του χρόνου εργασίας και στην διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η απάντηση είναι στην καθολική κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις, έτσι θα αυξηθούν οι μισθοί και θα βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Η απάντηση είναι στην μείωση του χρόνου εργασίας και στην αύξηση των μισθών με κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ»

Κλείνοντας η Νέα Αριστερά καλεί τον κόσμο της εργασίας και την νεολαία σε καθολική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου. Απέναντι στην πολιτική που διαλύει τις ζωές μας η μόνη απάντηση είναι η συλλογικότητα και ο αγώνας για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Να ακυρώσουμε τα σχέδια που διαλύουν τις ζωές μας».