Νεκρώνει η χώρα την Τετάρτη με δημόσιους - ιδιωτικούς υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς και χιλιάδες άλλες εργατικές κατηγορίες να παίρνουν μέρος στην απεργία που έχει προκηρυχθεί.

Η χώρα «νεκρώνει» την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, καθώς ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ αποφάσισαν την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, αντιδρώντας στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΓΣΕΕ έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για απεργία, ενώ αντίστοιχη απόφαση έχει λάβει και η ΑΔΕΔΥ. Στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν αρκετοί κλάδοι εργαζομένων, από υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς έως υπαλλήλους των δήμων, με σχετικά καλέσματα που ήδη έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν άμεσα.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, με απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου, καλεί όλους τους εργαζόμενους της πρωτεύουσας να στηρίξουν την απεργία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, κύρια αιτήματα της απεργίας είναι:

«-Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ώρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

-Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

-Η επαναφορά του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν από την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας».

«Η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα, η ανάθεση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο κράτος-πατερούλη αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο, αποδυναμώνει εσκεμμένα τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα.

Οι Έλληνες μισθωτοί που ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους συναδέλφους τους στην Ε.Ε., που δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά εργασιακή εξουθένωση και καταπόνηση, είναι πλέον αντιμέτωποι με μια δυστοπία. Φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο» τονίζει η ΓΣΕΕ και σημειώνει: «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας».

Η ΑΔΕΔΥ εναντιώνεται στους μισθούς πείνας και στις 13 ώρες δουλειά που επιβάλει η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων.

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ είναι οι εξής:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Τι θα ισχύσει για τα ΜΜΜ

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, το Μετρό (γραμμές 2 & 3), η γραμμή 1 (Ηλεκτρικός) και το Τραμ θα λειτουργήσουν μόνο από τις 09:00 έως τις 17:00, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών προς τα συλλαλητήρια. Αναμένονται, ωστόσο, και νέες ανακοινώσεις από άλλα σωματεία που αφορούν τη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς.

Την συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Οι εκπαιδευτικοί δίνουν δυναμικό ραντεβού στους δρόμους για να στείλουν ηχηρό μήνυμα κατά των κυβερνητικών σχεδίων που οδηγούν σε εξαντλητικά ωράρια των εργαζομένων. Βέβαια στο άκουσμα της απεργίας «φούντωσαν» και οι συζητήσεις για κλειστά σχολεία και διακοπή των μαθημάτων σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια.

Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές δηλώνουν έτοιμοι να απεργήσουν όμως οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία ανήμερα της απεργίας καθώς δεν τίθεται ζήτημα λουκέτου και αναστολής μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί παρουσιολόγιο αλλά η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι γονείς ενημερώνονται συνήθως προφορικά από τους δασκάλους για τη συμμετοχή τους, ώστε να φροντίσουν τη φύλαξη των παιδιών. Υπάρχει πιθανότητα μη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος, ακόμη κι αν γίνουν μαθήματα το πρωί.

Σε Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά, αλλά όπου οι καθηγητές απεργούν θα υπάρξουν κενά στο πρόγραμμα. Σε περιπτώσεις συνεχόμενων κενών, οι μαθητές μπορεί να αποχωρήσουν νωρίτερα.

Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας

Μετά το νόμο Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Βρούτση – Αχτσιόγλου, μετά τα 10ωρα, τα σπαστά, τις Λευκές Νύχτες, τη δουλειά τις Κυριακές τους άνοιξε η όρεξη και ζητάνε μέχρι και 13 ώρες δουλειά! Την ώρα που ανακοινώνουν κέρδη που ζαλίζουν, που προχωράνε σε επενδύσεις και εξαγορές, εμάς μας καλούν να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο! Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο δεν είμαστε χθεσινοί. Τα προηγούμενα χρόνια μας καλούσαν να βάλουμε πλάτη να ξεπεράσουν την κρίση τους, να στηρίξουμε με νέες θυσίες την ανάπτυξη τους και τώρα μας καλούν να κάνουμε το ίδιο με το μάτι στραμμένο στην μπίζνα της πολεμικής οικονομίας.

Όχι άλλες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους!

Τώρα είναι η ώρα να βρεθούμε σε θέση μάχης! Απεργούμε δίνοντας αποστομωτική απάντηση σε κράτος, κυβέρνηση, Ε.Ε. και εργοδοσία που μας πάνε ένα βήμα πιο κοντά στο μεσαίωνα! Στον πόλεμο που μας κήρυξαν απαντάμε με πόλεμο, βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες!

Καμία πρωτοτυπία, καμία “ελληνική κανονικότητα”! Στόχο έχουν να κάνουν πράξη “την κανονικότητα” της μέγιστης κερδοφορίας του κεφαλαίου. Την κανονικότητα, δηλαδή, που επιτάσσει μόνο 11 ώρες υποχρεωτική ξεκούραση για τους εργαζόμενους, όπως προβλέπουν οι οδηγίες της Ε.Ε.. Αυτήν που επιτάσσει 25 δις από τη φορολογία του ελληνικού λαού να δοθούν για εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ.

Αυτές είναι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και των υπολοίπων παραφυάδων τους. Την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι “κάνουμε το σταυρό μας” κάθε φορά που πρέπει να πάμε στα νοσοκομεία γιατί οι ελλείψεις είναι τεράστιες, την ώρα που καίγεται η μισή χώρα, για να πλημμυρίσει ξανά το χειμώνα.

Αυτό ήταν και το περιβόητο “καλάθι” της ΔΕΘ. Ένα “καλάθι” γεμάτο δώρα για τους μεγαλοεπιχειρηματίες και για εμάς τους εργαζόμενους δουλειά μέχρι να λιώσουμε. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι και το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, παρά τα περίτεχνα βαφτίσια: “Δίκαιη Εργασία για Όλους” – “Απλοποίηση της Νομοθεσίας” – “Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη”. Προβλέποντας τις 13 ώρες συνεχόμενη δουλειά σε έναν εργοδότη, τη δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε επίπεδο 12μηνου, τις υπερωρίες στους εκ περιτροπής, το σπάσιμο της καλοκαιρινής άδειας σε 4 μέρη και τις Fasttrack προσλήψεις- απολύσεις μέχρι και ΑΝΗΛΙΚΩΝ.

Κατοχυρώνουν, λένε, το δικαίωμα του εργαζόμενου να συμπληρώνει το εισόδημά του, να επιλέγει το μοντέλο απασχόλησης που τον εξυπηρετεί. Αν θέλουν να μας πείσουν, ας μας πουν και κάτι καινούριο! Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο ξέρουμε τι σημαίνει ευελιξία: Από τη μια να κυνηγάμε την υπερωρία, γιατί ο μισθός δε φτάνει, γιατί το budget των καταστημάτων δεν προβλέπει 8ωρους και από την άλλη δουλειά έως και πάνω από 12 ώρες με σπαστά, 6ημερα-7ημερα, με όλες τις Κυριακές μέσα, από Μάιο μέχρι Οκτώβριο, πάντα με βάση τις ανάγκες της εργοδοσίας. Πάρτε και διαλέξτε…

Ας πάνε να ρωτήσουν τους εργαζόμενους στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα αν συμφωνούν με το νομοσχέδιο, που δουλεύουν σπαστά και Κυριακές 32 εβδομάδες το χρόνο, που μαζί με τη μεταφορά από και προς την εργασία, λείπουν τουλάχιστον 15 ώρες από το σπίτι τους! Να ρωτήσουν τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ και τις αποθήκες πόσες ώρες μπορούν να αντέξουν το κουβάλημα, χωρίς να τραυματιστούν, τους εργαζόμενους στα εμπορομάγαζα πόσες ώρες μπορούν να τρέχουν από πόστο σε πόστο χωρίς να πέσουν κάτω.

Τους το λέμε ξεκάθαρα, δεν πείθουν κανέναν! Αν νοιάζονται για το εισόδημα μας, να πραγματοποιήσουν τα αιτήματα των σωματείων για αυξήσεις στους μισθούς, να πάρουν μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια και το στεγαστικό και ας αφήσουν τα περί ρήτρας μη απόλυσης όσων δε δεχτούν το 13ωρο. Λες και οι εργοδότες υποχρεώνονται να αιτιολογήσουν τις απολύσεις, λες και διαπραγματεύονται επί ίσοις όροις με τους υπαλλήλους τους. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει η ‘συναίνεση του εργαζόμενου’ που διατυμπανίζουν, όταν στις περισσότερες περιπτώσεις απλά μας ανακοινώνεται ότι θα δουλέψουμε 10ωρα, το πότε και αν θα πάρουμε την άδεια μας.

Στόχος τους είναι να καταργήσουν κάθε έννοια συλλογικής διαπραγμάτευσης, να είμαστε μόνοι μας απέναντι στα ¨θέλω¨ της εργοδοσίας. Δεν θα τους περάσει! Όπλο μας είναι η οργάνωση στο σωματείο μας, ο αγώνας για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που να κατοχυρώνει μισθούς, ωράρια, ειδικότητες, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας.

Μπαίνουμε μπροστά, σε κάθε κατάστημα, κάθε αποθήκη και γραφείο για την προετοιμασία της απεργίας στην 1η Οκτώβρη. Με την ανακοίνωση μας στο χέρι οργανώνουμε συσκέψεις, συνελεύσεις, περιοδείες να φτάσει παντού το κάλεσμά μας. Δεν είμαστε μόνοι μας, οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στο εμπόριο, έχουμε την δύναμη να πετάξουμε αυτό το νομοσχέδιο στα σκουπίδια. Έχουμε τη δύναμη να αποσπάσουμε ουσιαστικές κατακτήσεις, να δουλεύουμε και να ζούμε με βάση της δυνατότητες της εποχής και όχι στο μεσαίωνα που προσπαθούν να μας επιβάλλουν.

Απαιτούμε: