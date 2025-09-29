Το σχέδιο του ΚΟΣΜΟΥ στοχεύει στην ουσιαστική ανασυγκρότηση της αγοράς εργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο.

Στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου συμμετέχει και στηρίζει ο ΚΟΣΜΟΣ, καλώντας τους εργαζόμενους σε μαζική κινητοποίηση απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές που, όπως τονίζει, «έχουν αφήσει μόλις 1 στους 4 εργαζόμενους με συλλογική σύμβαση και έχουν εκτινάξει την αδήλωτη εργασία στο 23%».

«Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν το παράλογο· ζητούν τα αυτονόητα: δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση, αξιοπρεπείς μισθούς, ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς» σημειώνει ο φορέας, παρουσιάζοντας το Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Αξιοπρεπή Εργασία. Το σχέδιο περιλαμβάνει αύξηση κατώτατου μισθού, επαναφορά και επέκταση συλλογικών συμβάσεων, καθολική εφαρμογή ψηφιακής κάρτας εργασίας, δημιουργία 150.000 νέων θέσεων μέσω της «Πράσινης Συμφωνίας», καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας.

«Η εποχή των αόριστων υποσχέσεων τελείωσε. Εμείς καταθέτουμε μετρήσιμες δεσμεύσεις και έναν σαφή οδικό χάρτη για την εργασία. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτό είναι το σχέδιό μας για την επόμενη Ελλάδα» καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ στηρίζει την πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου, διεκδικώντας τα αυτονόητα: δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση, αξιοπρεπείς μισθούς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Η κυβερνητική αδράνεια έχει αφήσει μόλις 1 στους 4 εργαζόμενους υπό την προστασία συλλογικών συμβάσεων, ενώ η αδήλωτη εργασία φτάνει το 23%. Η κριτική από μόνη της δεν αρκεί. Το σχέδιο του ΚΟΣΜΟΥ για την Αξιοπρεπή Εργασία, κοστολογημένο και εφαρμόσιμο, στοχεύει στην ουσιαστική ανασυγκρότηση της αγοράς εργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο.

Εθνικό Επίπεδο

Επαναφορά Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ): Κάλυψη άνω του 70% των εργαζομένων.

Αύξηση Κατώτατου Μισθού: Σύνδεση με το 60% του διάμεσου μισθού για αξιοπρεπή διαβίωση.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Καθολική εφαρμογή για προστασία των ωραρίων και καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας.

Πάταξη Αδήλωτης Εργασίας: Στόχος μείωση κάτω από 5%, με διπλασιασμό ελεγκτών ΣΕΠΕ.

Ρύθμιση Τηλεργασίας: Σαφές δικαίωμα αποσύνδεσης.

Δημιουργία 150.000 Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας: Μέσω κυκλικής οικονομίας, ΑΠΕ και βιώσιμου τουρισμού.

Ενίσχυση Κοινωνικής Οικονομίας: Κίνητρα για συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις.

Περιφερειακό Επίπεδο

Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης: Σύνδεση νέων επενδύσεων με επανεκπαίδευση εργατικού δυναμικού.

Πράσινα Βιομηχανικά Πάρκα: Προσέλκυση επιχειρήσεων κυκλικής οικονομίας και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων και Γυναικών: Περιφερειακά ταμεία μικροχρηματοδότησης και συμβουλευτική υποστήριξη.

Δημοτικό Επίπεδο

Τοπικά Γραφεία Υποστήριξης Απασχόλησης: Εξατομικευμένη βοήθεια σε ανέργους.

Προώθηση Τοπικών Προϊόντων: Δημιουργία farmers’ markets για ενίσχυση τοπικού εισοδήματος.

Κίνητρα για "Πράσινες" Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Τοπικές φορολογικές ελαφρύνσεις για βιώσιμες πρακτικές.

Ανάπτυξη Βιώσιμου Τουρισμού: Ήπιες μορφές τουρισμού για σταθερές θέσεις εργασίας όλο τον χρόνο.

Ο ΚΟΣΜΟΣ καταθέτει μετρήσιμες δεσμεύσεις και έναν σαφή οδικό χάρτη για την αναγέννηση της εργασίας στην Ελλάδα. Η εποχή των αόριστων υποσχέσεων τελείωσε.

Δείτε αναλυτικά και κοστολογημένα το σχέδιο εδώ.