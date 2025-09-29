Η συνάντηση Δένδια - Crosetto έγινε στη φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, La Spezia.

Με τον Ιταλό ομόλογό του συναντήθηκε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας αναφέρει πως η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα και ενημέρωσε πως Ελλάδα και Ιταλία συμφώνησαν για τη σημασία της συνεργασίας εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο, μεταξύ άλλων.

«Συναντήθηκα σε εγκάρδιο κλίμα, με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας, Guido Crosetto, σε φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia. Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων. Συμφωνήσαμε για τη σημασία της συνεργασίας μας εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο, καθώς και στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας».

{https://twitter.com/NikosDendias/status/1972662804738867520}