Σχολίασε πως ο «πολυτεμαχισμός ευνοεί μόνο τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος αποτυγχάνει στην καθημερινότητα».

Συνέντευξη στον Real FM 97.8 έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

«Το πολιτικό σκηνικό στη χώρα βρίσκεται σε μία φάση μετάβασης. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι τα κοινωνικά και επικοινωνιακά της «καύσιμα» εξαντλούνται. Στις δημοσκοπήσεις έχει περίπου το μισό ποσοστό από αυτό το οποίο είχε δυο χρόνια πριν, στις εθνικές εκλογές. Εγώ πρώτος το λέω και αυτοκριτικά, ότι πρέπει να αλλάξει η κατάσταση στην αντιπολίτευση, όπου το δεύτερο κόμμα έχει ποσοστό λιγότερο από το μισό του πρώτου και από εκεί και πέρα έχουμε ένα χάος πολυδιάσπασης» ανέφερε αρχικά.

«Γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία να γίνουν ανασυνθετικές ενέργειες ενοποίησης του χώρου της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Αναφέρομαι στον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Νέας Αριστεράς, του ΠΑΣΟΚ, τον οικολογικό χώρο, σ’ αυτές τις δυνάμεις, όχι σε άλλες. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει τώρα, χωρίς καθυστερήσεις, ένας διάλογος συγκεκριμένος πάνω στα ζητήματα της οικονομίας, τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και άλλα. Ο πολυτεμαχισμός ευνοεί μόνο τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος αποτυγχάνει στην καθημερινότητα, αποτυγχάνει στην ακρίβεια, αποτυγχάνει στην εξωτερική πολιτική» συνέχισε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τον οποίο εγώ εκπροσωπώ, θα πάρει πρωτοβουλίες και πιστεύω όλοι θα συμβάλουν, προκειμένου να ισχυροποιηθούμε σαν αντιπολίτευση και να δυναμώσουμε την προοπτική μας ως πλειοψηφικό μπλοκ στην ελληνική κοινωνία. Να πάμε στην προωθητική λογική, την ανασυνθετική, της υπέρβασης διαχωριστικών γραμμών, του μεγάλου πολιτικού ορίζοντα, όπου εκεί μέσα θα μπορούμε να συνθέτουμε. Ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει ότι η πολιτική του κ. Μητσοτάκη στην οικονομία δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχει και άλλη στρατηγική, που εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πετυχαίνει» τόνισε στη συνέντευξή του.

Στη συνέχεια, θέλησε να επισημάνει πως «εδώ πρέπει να γίνει μια επιλογή: ή τα υπερκέρδη στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα των τραπεζών, στον τομέα των πετρελαιοειδών και τα υπερπλεονάσματα ή οι χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή. Ο ''ελέφαντας στο δωμάτιο'' είναι η έλλειψη κυβερνητικής προοπτικής του χώρου και σ’ αυτό το ζήτημα προσπαθούμε να απαντήσουμε όλοι μαζί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ήταν μια πολύ κακή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την Ελλάδα. Εννοώ την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και δευτερευόντως την αδύναμη ομιλία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου μια σειρά ζητήματα τα έβαλε φοβικά ή δεν τα έβαλε καθόλου. Όλη η Δύση, πλην των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, σχεδόν όλη, έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης και εμείς μένουμε ευθυγραμμισμένοι σε μια λάθος γραμμή, στη λάθος πλευρά της ιστορίας» κατέληξε ο κ. Ζαχαριάδης.