Πυκνώνουν οι εσωκομματικές συνεδριάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. με σκοπό την κατάρτιση ενός σχεδίου για έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στις συνεργασίες με όμορες πολιτικές δυνάμεις. Στην Κουμουνδούρου αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν για σύμμαχό τους τον χρόνο καθώς η κλεψύδρα αδειάζει επικίνδυνα γρήγορα μέχρι τις εκλογές, και ως εκ τούτου, έχουν ως βασική επιδίωξη την επιτάχυνση των διαδικασιών με ορίζοντα το τέλος του έτους.

Έτσι, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το ζήτημα των συνεργασιών, ενώ λίγες μέρες αργότερα, και συγκεκριμένα το Σάββατο, αναμένεται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Στο ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος αναμένεται να παρουσιαστεί ένα συνολικό σχέδιο συνεργασιών. Ήδη από την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Σωκράτης Φάμελλος έχει τονίσει ότι οι συνεργασίες που επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχουν ουσιαστικό, σταθερό και ευρύ χαρακτήρα και να ξεπερνούν τα κομματικά όρια αλλά και τους προσωπικούς εγωισμούς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να κατατεθεί εκ νέου στην Κεντρική Επιτροπή το σχέδιο για τη συγκρότηση ενός «φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων», όχι ως μια ακόμη άσκηση πολιτικής πολυφωνίας, αλλά με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση «μιας κοινής πρότασης διακυβέρνησης» για μια «Προοδευτική Ελλάδα»

Πάντως, δεδομένης της άρνησης του Νίκου Ανδρουλάκη να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ και να διερευνήσει το ενδεχόμενο μιας ορισμένης συνεργασίας, πλέον τα βλέμματα όλων επικεντρώνονται στη Νέα Αριστερά. Εκεί είναι σαφές ότι υπάρχει στρατηγική διαφωνία αναφορικά με τον πολιτικό χώρο που θα επιδιώξουν να συνεργαστούν. Με το «στρατόπεδο» του Προέδρου, Αλέξη Χαρίτση, να εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, και το «στρατόπεδο» του Γαβριήλ Σακελλαρίδη να κοιτάει περισσότερο προς το ΜέΡΑ25, όλα δείχνουν ότι το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους θα έχει κρίσιμο και υπαρξιακό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, το κορυφαίο στέλεχος της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, ευρισκόμενος σε εκδήλωση - ώθηση για τις συνεργασίες, έθεσε τέσσερις όρους για τις πολιτικές συμπράξεις: Ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση, καθαρή αντίθεση στο rearm Europe, καθαρή απόρριψη εξορύξεων, και σχέδιο για ανάπτυξη με επίκεντρο τον μισθό και όχι τις επενδύσεις.

Να σημειωθεί πως σε ότι αφορά το σχέδιο συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πολλές αντιστάσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την ίδια στιγμή η ηγεσία του κόμματος αναφέρει κατηγορηματικά ότι δεν θέλουν να λειτουργήσει ως ανάχωμα στα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ξεκαθαρίζουν δηλαδή, ότι τον πρώην Πρόεδρο του κόμματος δεν τον θέλουν απέναντι στην περίπτωση που προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος και ότι οι πιθανές συγκλίσεις με όμορες πολιτικές δυνάμεις λειτουργούν μόνο προωθητικά ως προς την σχέδιο της πολιτικής αλλαγής.

Ωστόσο, τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι έχουν ήδη προκαλέσει τις πρώτες αναταράξεις στα ήρεμα νερά της Κουμουνδούρου, με στελέχη που πρόσκεινται στον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου να εξαπολύουν τις πρώτες επιθέσεις κατά του πρώην Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας που πραγματοποιήθηκε στα μέσα της εβδομάδας. Και μπορεί οι παραπάνω επιθέσεις να έπεσαν σε τοίχο, καθώς κανένα άλλο στέλεχος από την Πολιτική Γραμματεία δεν συντάχθηκε με την κριτική τους, όμως κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι έχουν ληφθεί και οι οριστικές αποφάσεις για το τι θα πράξει η ηγεσία του κόμματος αν και εφόσον ισχύσει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.