«Να μπορέσουμε να συγκλίνουμε με ανθρώπους που στα μείζονα έχουμε κοντινές και κοινές απόψεις.»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, μίλησε «Στο Κόκκινο 105.5» τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός πολιτικού μετώπου προοδευτικών δυνάμεων, πέρα από τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές. Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε σημαντική δημοσκοπική και κοινωνική πτώση, με την εμπιστοσύνη της κοινωνίας να κλονίζεται. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την υπέρβαση των διαχωρισμών, ακόμη και με προοπτική κοινής εκλογικής καθόδου με άλλες δυνάμεις, καθώς –όπως τόνισε– είναι η πολιτική δύναμη που εκφράζει την πιο ενωτική και ανασυνθετική λογική στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη φθορά της ΝΔ

Αναφερόμενος σε πρόσφατη εκδήλωση στην Παλλήνη, σημείωσε ότι η μαζική συμμετοχή του κόσμου δεν αποτελεί μια εικόνα του παρελθόντος αλλά του μέλλοντος, με στόχο τη σύγκλιση δυνάμεων που μοιράζονται κοινές θέσεις σε κρίσιμα ζητήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είπε, θα ενισχύσει τέτοιες πρωτοβουλίες με την ενεργή συμμετοχή στελεχών του, ενώ θα ενθαρρύνει διάλογο σε γειτονιές, αυτοδιοίκηση, κινήματα, Βουλή και κάθε φόρουμ, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου.

Για τον εκφυλισμό των θεσμών με ευθύνη της κυβέρνησης, ο κ. Ζαχαριάδης υπογράμμισε ότι σχεδόν καθημερινά προκύπτουν νέα επεισόδια απαξίωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είπε, είναι η υπόθεση Μυλωνάκη και η άρνησή του να προσέλθει σε εξεταστική επιτροπή, παρά τα σοβαρά ερωτήματα που έχουν ανακύψει από τη δημοσιογραφική έρευνα.

Για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, ο εκπρόσωπος Τύπου κατηγόρησε τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη για αντιφατικές δηλώσεις, σημειώνοντας πως «αλλάζει κάθε μέρα άποψη». Εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον αγώνα του κ. Ρούτσι και κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται πίσω από «νομικίστικα τερτίπια» και να πάρει ξεκάθαρη θέση.

Σχολιάζοντας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται σε μεγάλη διπλωματική και πολιτική υποχώρηση, με αποκορύφωμα την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στον ΟΗΕ. Αν επαληθευτούν τα σχετικά ρεπορτάζ, σημείωσε, τότε υπάρχει σαφής οπισθοχώρηση σε σχέση με τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού στη Βουλή για τα οπλικά συστήματα F-16 και F-35, αφήνοντας την εντύπωση πως η κυβέρνηση δεν έχει απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, σε αντίθεση με άλλες χώρες και προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, για το Παλαιστινιακό, ο κ. Ζαχαριάδης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει ουραγός, τη στιγμή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες –ακόμη και χωρίς αριστερές κυβερνήσεις– έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος. «Εμείς παραμένουμε ‘αυτοκόλλητοι’ με τον σφαγέα Νετανιάχου και τον Τραμπ», είπε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας ότι μόνο αυτοί και ο κ. Μητσοτάκης συντηρούν τον παραλογισμό ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης ισοδυναμεί με στήριξη της Χαμάς.