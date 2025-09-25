Η τοποθέτηση του βουλευτή δεν άρεσε ωστόσο στον υπουργό Υγείας, ο οποίος τον «μάλωσε» από βήματος της Ολομέλειας.

Αίσθηση προκάλεσε στην Ολομέλεια της Βουλής, το γεγονός ότι ο βουλευτή της ΝΔ Δημήτρης Καλογερόπουλος τάχθηκε υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του παιδιού του που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

«Γιατί να μην κάνει ο πατέρας τωρα την εκταφή;», διερωτήθηκε μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, για να προσθέσει: «Εγω δεν το καταλαβαίνω. Πατέρας είναι έχασε το παιδί του ας το κάνει. Γιατί να το κάνουμε τώρα μέιζον θέμα;. Ας επιληφθεί η Δικαιοσύνη τέλος πάντων».

Η τοποθέτηση του βουλευτή δεν άρεσε ωστόσο στον υπουργό Υγείας, ο οποίος τον «μάλωσε» από βήματος της Ολομέλειας. «Δημήτρη έκανες λάθος, δεν κάνουμε υπόδειξη στην δικαιοσύνη γιατί εκείνη ξέρει όλη τη δικογραφία και εμείς την εμπιστευόμαστε. Το να λέει ο ένας θέλουμε τη μια άποψη και ο άλλος την άλλη είναι λάθος» είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης απευθυνόμενος στον Δημήτρη Καλογερόπουλο.