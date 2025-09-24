Η πρόταση Τεμπονέρα για ίδρυση νέου φορέα στην Αριστερά, έγινε στο πλαίσιο της παρέμβασης που πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης σε εκδήλωση στην Ανατολική Αττική και στην οποία βρέθηκαν ως ομιλητές η Λούκα Κατσέλη, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Πέτρος Κόκκαλης και ο Γ. Μπουλμπασάκος από το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανοιχτό δημοκρατικό συνέδριο για την ίδρυση ενός νέου φορέα στην Αριστερά μέσω της υπέρβασης των παθογενειών και των έως τώρα αντιθέσεων που επικρατούν στον προοδευτικό χώρο, κάλεσε ο Διονύσης Τεμπονέρας. Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι πρώτα πρέπει να προηγηθεί μια ευρεία προγραμματική συζήτηση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ κομμάτων αλλά και προσωπικοτήτων από τον προοδευτικό χώρο, ενώ, αξίζει να σημειωθεί, ότι έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι η εν λόγω συζήτηση πρέπει να γίνει από μηδενική βάση.

Η εν λόγω πρόταση Τεμπονέρα για ίδρυση νέου φορέα στην Αριστερά, που έρχεται σαν κεραυνός εν αιθρία, έγινε στο πλαίσιο της παρέμβασης που πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης σε εκδήλωση στην Ανατολική Αττική και στην οποία βρέθηκαν ως ομιλητές η Λούκα Κατσέλη, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Πέτρος Κόκκαλης και ο Γ. Μπουλμπασάκος από το ΠΑΣΟΚ.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας ξεκαθάρισε ότι όσοι συμμετάσχουν στο εν λόγω εγχείρημα πρέπει να αφήσουν πίσω όλες τις παθογένειες και τις διαφωνίες του παρελθόντος και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα να προχωρήσουν στη συγκρότηση ενός αριστερού φορέα από μηδενική βάση. «Προτείνουμε την κατάθεση κοινής ιδρυτικής διακήρυξης για ένα νέο κίνημα του αριστερού και προοδευτικού χώρου με ευρύτερη συσπείρωση, μακριά από τις αντιθέσεις του χθες και με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες του σήμερα» ανέφερε ενδεικτικά.

Επιπλέον, προκειμένου να λάβει υπόσταση το παραπάνω εγχείρημα και να δημιουργηθεί μια άλλη Αριστερά της εποχής, ο Διονύσης Τεμπονέρας πρότεινε να προηγηθεί ένα «ανοιχτό δημοκρατικό συνέδριο» που μεταξύ άλλων θα καθορίσει και τους ρόλους που θα αναλάβει ο καθένας ξεχωριστά.

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι κατά την ομιλία του ο Διονύσης Τεμπονέρας έδωσε μεγάλη βαρύτητα στο να υπάρξουν στο νέο πολιτικό εγχείρημα οι απαραίτητες πολιτικές ελευθερίες ώστε τα απλά μέλη να μπορούν να έχουν λόγο στα σχέδια του εγχειρήματος και να μην έχουν απλά τον ρόλο του «χειροκροτητή». Μάλιστα, ως επιτυχημένο παράδειγμα πολιτικής αυτενέργειας των μελών, ο Διονύσης Τεμπονέρας έφερε την εν λόγω εκδήλωση που δημιουργήθηκε από απλά μέλη κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν μεγάλη συζήτηση τα όσα πρότεινε ο Διονύσης Τεμπονέρας για την ίδρυση ενός νέου φορέα από μηδενική βάση!