«Δεν μπορεί η Ευρώπη να δείχνει δρόμους λύσης και η Αθήνα να αδιαφορεί», ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου.

O Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου κάλεσε τον Επίτροπο Χάνσεν να στηρίξει τους Έλληνες κτηνοτρόφους γιατί η «κυβέρνηση τους άφησε στο χείλος του γκρεμού».

Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσία του Επιτρόπου Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν, ο Σάκης Αρναούτογλου, παρενέβη αναδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την υγειονομική κρίση που πλήττει την ελληνική αιγοπροβατοτροφία. Όπως τόνισε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του World Animal Health Information System (WAHIS), μέχρι το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου είχαν δηλωθεί 1.068 προσβεβλημένες εκτροφές στην Ελλάδα, με 100 νέες εστίες μόνο την τελευταία εβδομάδα και 300.000 θανατωθέντα ζώα. Μια καταστροφή χωρίς προηγούμενο, που απειλεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων και την ίδια τη βιωσιμότητα της ελληνικής παραγωγής.

Ο ευρωβουλευτής κάλεσε την Κομισιόν να στηρίξει άμεσα την Ελλάδα με αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου και εκρίζωσης της ασθένειας, ζητώντας να εξεταστεί η δυνατότητα εμβολιασμού και να υπάρξει ευρωπαϊκή συνδρομή στην προμήθεια και εφαρμογή του.

«Κύριε Επίτροπε, βοηθήστε σας παρακαλώ τους Έλληνες κτηνοτρόφους, γιατί η Κυβέρνηση τους έχει αφήσει στο χείλος του γκρεμού», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσκαλώντας τον Κριστόφ Χάνσεν να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα για να δει από κοντά την τραγική κατάσταση. Με αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση, υπογράμμισε ότι ενώ η κρίση βαθαίνει και οι παραγωγοί καταρρέουν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαντλείται σε επικοινωνιακές κινήσεις χωρίς ουσία, αφήνοντας τους κτηνοτρόφους μόνους απέναντι στην καταστροφή. «Δεν μπορεί η Ευρώπη να δείχνει δρόμους λύσης και η Αθήνα να αδιαφορεί», σημείωσε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του πανέλαβε πως η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί στρατηγικό κλάδο για τη χώρα, συνδεδεμένο με την ύπαιθρο, την κοινωνική συνοχή και τις εξαγωγές, και πως η στήριξη των κτηνοτρόφων δεν είναι απλώς εθνικό καθήκον, αλλά υποχρέωση απέναντι στη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

{https://www.facebook.com/arnaoutogloumep/videos/2679501975774959}

{https://www.youtube.com/watch?v=XU-vCC0NjUM}