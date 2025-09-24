Στη συναυλία θα ακουστούν τραγούδια - σταθμοί του συνθέτη, τραγούδια αγαπημένα που έχουν περάσει στη συλλογική μας μνήμη.

Στο πλαίσιο του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, στο πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 21.00 στην Κεντρική σκηνή συναυλία – αφιέρωμα στο πλούσιο και πολυτραγουδισμένο έργο του συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή, με τίτλο «Που 'ναι τα χρόνια».

Για τον συνθέτη και το έργο του θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στη συναυλία θα ακουστούν τραγούδια - σταθμοί του συνθέτη, τραγούδια αγαπημένα που έχουν περάσει στη συλλογική μας μνήμη, τα οποία θα ερμηνεύσουν ο Γιώργος Νταλάρας, ο κατεξοχήν ερμηνευτής των έργων του και ο Δημήτρης Μπάσης.

Στο πλευρό τους θα βρίσκονται, επίσης, η Βιολέτα Ίκαρη και η Ασπασία Στρατηγού φιλοδοξώντας να μεταφέρουν το κοινό στο μουσικό σύμπαν του συνθέτη.