Το Σάββατο η ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στην μεγάλη πολιτική συγκέντρωση.

Οι εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, με σύνθημα: «Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε τον δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!» κορυφώνονται το τετραήμερο 24-25-26-27 Σεπτέμβρη, στο Πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον, με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 καλλιτεχνών σε 4 σκηνές, πλούσιο πρόγραμμα πολιτικών και πολιτιστικών συζητήσεων, εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων.

Το Σάββατο 27 Σεπτέμβρη και ώρα 20.30 θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. Θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και θα χαιρετίσει ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ Θοδωρής Κωτσαντής.

Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή.

{https://www.youtube.com/watch?v=btNa5dFhaTQ&list=TLGGJrSp6Gi_D5syNDA5MjAyNQ&t=2s}