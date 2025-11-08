Θα περιλαμβάνει συνολικά πέντε αγώνες, κατανεμημένους σε δύο ημέρες.

Το πρόγραμμα του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών περιλαμβάνει δύο διαδοχικούς Αγώνες Δρόμου (5 χλμ. & 5km Universities Night Run) από τη Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Συγκεκριμένα, οι αγώνες θα διεξάγοινται από τις 17.00 έως 20.40, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Λ. Αμαλίας - Πανεπιστημίου - Ρήγα Φεραίου - δεξιά Ακαδημίας - αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας - αναστροφή επί της Λ. Βασ. Σοφίας - διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ - Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) - Ηρώδου Αττικού - είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου - είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο - Τερματισμός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββάτου και της Κυριακής:

Σάββατο 8/11

Γήπεδο τάε κβον ντο Φαλήρου

10:00 - 18:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM & Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

10:00 - 20:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, Μαραθώνιο Δρόμο & Αγώνα παιδιών COSMOTE TELEKOM

10:00 - 20:00: OPAP Marathon EXPO

Μαραθώνας

12:30 - 13:15: Τελετή Έναρξης Μαραθωνίου (Τύμβος Μαραθώνα) - Μεταφορά της Φλόγας στην Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου

13:50 - 14:10: Άναμμα Βωμού της Φλόγας του Μαραθωνίου

Αθήνα - Ζάππειο - πλατεία Καραϊσκάκη

15:00 - 22:00: Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)

Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)

17:00 - 19:40: Αγώνας Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

19:30 - 20:40: Αγώνας Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

17:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

19:30: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη. Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αθήνα - Παναθηναϊκό Στάδιο

17:14 - 17:15: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

19:45 - 19:46: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

17:30 - 17:45: Απονομές μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

20:00 - 20:15: Απονομές μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

Κυριακή 9/11

Αθήνα - Ζάππειο - Πλατεία Καραϊσκάκη

8:00 - 18:00: Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)

Αθήνα - Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)

8:00 - 10:10: Αγώνας Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ εκτός σταδίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ ΕΟΑ Κωφών)

8:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ

Εκκίνηση: Λεωφόρος Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μαραθώνας - Εγκατάσταση Ιστορικής Αφετηρίας Μαραθωνίου

9:00 - 18:20: Μαραθώνιος Δρόμος (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ, Στρατιωτικοί Αγώνες Μαραθωνίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΕΟΑ Κωφών)

9:00: Εκκίνηση Αγώνα Μαραθωνίου Δρόμου

Εκκίνηση: Μαραθώνας - Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Δήμοι Μαραθώνιας Διαδρομής

9:00 - 10:20: Αγώνες Δρόμου Παιδιών σε Δήμους κατά μήκος της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής

Ώρα Ολοκλήρωσης Αγώνων ανά Δήμο: 15’ πριν την διέλευση του 1ου Μαραθωνοδρόμου

Αθήνα - Λεωφόρος Βασ. Σοφίας (Ύψος Βουλής)

10:20 - 10:37: Αγώνας Δρόμου Παιδιών COSMOTE TELEKOM

10:40 - 10:50: Αγώνας Δρόμου SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) COSMOTE TELEKOM

Εκκίνηση: Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Βουλής. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αθήνα - Παναθηναϊκό Στάδιο

8:31 - 08:32: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ

9:15 - 9:30: Απονομές μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, Απονομές μεταλλίων Πανελληνίου Πρωταθλήματος 10χλμ ΣΕΓΑΣ

10:25 - 10:27: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού πρώτων αθλητών του Αγώνα Παιδιών COSMOTE TELEKOM

10:45 - 10:47: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού πρώτων αθλητών του Αγώνα SPECIAL OLYMPICS HELLAS COSMOTE TELEKOM

10:35 - 10:50: Τιμητικές απονομές Αγώνα Παιδιών 1200μ COSMOTE TELEKOM, Τιμητικές απονομές Αγώνα SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) 1200μ COSMOTE TELEKOM

11:09 - 11:12: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου μαραθωνοδρόμου

11:33 - 11:45: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ης μαραθωνοδρόμου

11:55 - 12:30: Απονομές μεταλλίων Μαραθωνίου Δρόμου & Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ, Απονομές μεταλλίων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ