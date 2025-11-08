Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της διοργάνωσης, ο «Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός» θα περιλαμβάνει συνολικά πέντε αγώνες, κατανεμημένους σε δύο ημέρες.

Σε ισχύ είναι οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενόψει του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών και των Αγώνων Δρόμου 5, 10 και 1,2 χλμ. που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο.

Το Πρόγραμμα του Διημέρου

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της διοργάνωσης, ο «Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός» θα περιλαμβάνει συνολικά πέντε αγώνες, κατανεμημένους σε δύο ημέρες:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Αγώνας Δρόμου 5χλμ: 17:00 – 19:40

5km Universities Night Run: 19:30 – 20:40

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Μαραθώνιος Δρόμος: 09:00 – 18:20

Αγώνας Δρόμου 10χλμ: 08:00 – 10:10

Αγώνας Δρόμου Παιδιών 1,2χλμ

Οι Αγώνες της Διοργάνωσης

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί ένα πολυσύνθετο αθλητικό γεγονός που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα φυσικής κατάστασης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές διαδρομές:

Μαραθώνιος Δρόμος – Η αυθεντική, ιστορική διαδρομή από τον Μαραθώνα ως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αγώνας Δρόμου 10χλμ – Για πιο έμπειρους δρομείς που επιθυμούν μικρότερη απόσταση.

Αγώνας Δρόμου 5χλμ – Ιδανικός για όσους θέλουν να συμμετάσχουν πιο χαλαρά.

Αγώνας Παιδιών 1,2χλμ – Για τους μικρούς φίλους του αθλητισμού.

5km Universities Night Run – Ένας ξεχωριστός νυχτερινός αγώνας για φοιτητές και νέους.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΣΑΒΒΑΤΟ 8-11-2025:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, από την 00΄ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025 έως την 18.30΄ της Κυριακής 9-11-2025.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από την 08.00΄ έως την 20.30΄ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 09.00΄ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025 έως την 18.30΄ της Κυριακής 9-11-2025:

Λ. Μεσογείων, από το ύψος της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το ύψος της οδού Φειδιππίδου.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.

Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 14.00΄ έως την 21.00΄ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λ. Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 14.00΄ έως την 21.00΄ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025.

Περισσότερες διευκρινίσεις/πληροφορίες θα παρέχονται το Σάββατο 8-11-2025 κατά τις ώρες 12.00’ έως 22.00’ και την Κυριακή 9-11-2025 κατά τις ώρες 06.00΄ έως 20.00΄, από το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου στα τηλέφωνα:

210 8708 237,

210 8708 238,

210 8708 239.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.