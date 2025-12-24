«Εύχομαι υγεία σε όλους, αγάπη στα σπίτια μας και αλληλεγγύη στην καθημερινότητά μας», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

Την Παραμονή των Χριστουγέννων, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υποδέχτηκε στο δημαρχείο Αθηνών, σχολεία, συλλόγους και ενώσεις και άκουσε τα κάλαντα σε εορταστικό κλίμα.

Ο κ. Δούκας, δήλωσε: «Τα κάλαντα που ακούσαμε σήμερα στο Δημαρχείο, μας γέμισαν χαρά, ζεστασιά και αισιοδοξία. Αυτές τις ημέρες η Αθήνα γίνεται μία μεγάλη, ζεστή αγκαλιά για όλους. Στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο, νοιαζόμαστε, μοιραζόμαστε. Εύχομαι υγεία σε όλους, αγάπη στα σπίτια μας και αλληλεγγύη στην καθημερινότητά μας. Καλά Χριστούγεννα, με φως, σε μια πόλη που προχωρά ενωμένη».

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου -νωρίς το πρωί- μέχρι την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, το Δημαρχείο γέμισε με χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Χορωδίες και μαθητές των σχολείων της Αθήνας, όπως: το 79ο Νηπιαγωγείο Αθήνας, ο Ερυθρός Σταυρός, ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών, ο Φιλανθρωπικός σύλλογος «Η Αγκαλιά», το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, η Λέσχη Φιλίας Ακαδημίας Πλάτωνος, η Ένωση Κρητών Κορινθίας ο «Ψηλορείτης», ο Σύλλογος Φιλωτιτών Νάξου, και η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και αντάλλαξαν ευχές, τηρώντας τα έθιμα και την μακρά παράδοση των εορτών.