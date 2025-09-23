Κύριε Μητσοτάκη όταν συνέλθετε και από το σημερινό φιάσκο της «υπερήφανης» εξωτερικής σας πολιτικής, ίσως αξίζει τον κόπο να πάρετε θέση για όσα κοσμοϊστορικά συμβαίνουν, αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Για «μαύρο σκοτάδι της ιστορίας» κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας την ομιλία Τραμπ στην 80η Γενική συνέλευση του ΟΗΕ και όσα ακολούθησαν με τις δηλώσεις του.

«Τέρμα πια οι αυταπάτες. Ο Τραμπ σήμερα κήρυξε ολικό πόλεμο. Πόλεμο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πόλεμο στο διεθνές δίκαιο. Πόλεμο στους μετανάστες. Πόλεμο στην επιστήμη» αναφέρει σε ανάρτησή του Αλέξης Χαρίτσης.

Συνεχίζει λέγοντας πως «αυτός είναι ο κόσμος που ετοιμάζουν. Το μαύρο σκοτάδι της ιστορίας. Εκεί που η παρακεταμόλη οδηγεί στον αυτισμό (!), εκεί που η κλιματική κρίση είναι μια «απάτη», εκεί που ο ξένος και ο Παλαιστίνιος είναι «εχθροί», εκεί που το μόνο δίκιο είναι το δίκιο του ισχυρού και του ζάμπλουτου. Ο φασισμός του 21ου αιώνα -γιατί περί αυτού πρόκειται- επελαύνει».

ο Αλέξης Χαρίτσης σημειώνει ότι «ο μόνος δρόμος για μας είναι η αντεπίθεση. Σήμερα, στον ΟΗΕ, τον δρόμο μας τον έδειξαν ο Λούλα Ντα Σίλβα και ο Πέδρο Σάντσεθ. Για τις κοινωνικές ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εθνική ανεξαρτησία, την Παλαιστίνη. Ούτε μισόλογα. Ούτε υπόκλιση στον πλανητάρχη. Αντίσταση και αντεπίθεση».

Κλείνοντας την ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης απευθύνεται στον πρωθυπουργό λέγοντας «κύριε Μητσοτάκη όταν συνέλθετε και από το σημερινό φιάσκο της «υπερήφανης» εξωτερικής σας πολιτικής, ίσως αξίζει τον κόπο να πάρετε θέση για όσα κοσμοϊστορικά συμβαίνουν. Πριν σας προλάβουν οι υπουργοί σας που από αύριο θα χειροκροτούν δημόσια τον τραμπισμό και θα απαγορεύουν τη χρήση της ασπιρίνης».

