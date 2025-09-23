Είναι η πρώτη φορά μετά τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ που ο Παύλος Γερουλάνος εκφράζει με τόσο έντονο τρόπο την ανησυχία του για την πορεία του κόμματος. Το κεντρικό του μήνυμα είναι ότι αν μέχρι το τέλος του χρόνου δεν γίνει το άλμα, μετά θα είναι αργά.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, το δημοφιλέστερο στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέτει τη δική του κόκκινη γραμμή για την πορεία του ΠΑΣΟΚ: «Δυστυχώς πια, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα, είναι η ώρα. Τα κοινά είναι τεράστια, τα οποία περιμένουν από εμάς. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα».

Μιλώντας στην Αριδαία, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην περιοχή, χαρακτήρισε θετική την παρουσία του Ν. Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ για να τονίσει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα.

Ενα χαρακτηριστικό απόσπασμα:

«Δεν λέω ότι όλα πάνε καλά- αλλά αυτή την στιγμή που μιλάμε αν δεν εκφράσουμε εμείς αυτόν τον κόσμο, θα γεννηθούν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε που θα καταλήξουν. Και μπορώ να σας πω ότι όσο συζητάμε, στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί μόνο ρωσικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα, έχει αρχίσει και κυκλοφορεί και αμερικάνικο. Και ο σκοπός αυτών των χρημάτων είναι να χρηματοδοτήσουν μικρούς Τραμπ. Και έχουν κοινό».

To συμπέρασμα είναι ότι ο βουλευτής Α Αθήνας του ΠΑΣΟΚ δεν αποδέχεται τη στρατηγική του ώριμου φρούτου, με βάση την οποία το δεύτερο κόμμα πρέπει απλώς να περιμένει, ούτε αρκείται σε μια άνοδο "τσούκου-τσούκου", μισής ή μίας μονάδας στις δημοσκοπήσεις. Θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ τώρα έχει τη μεγάλη ευκαιρία να απειλήσει τη ΝΔ και να διεκδικήσει την εκλογική νίκη και, αν αυτό δεν συμβεί, νέα κόμματα θα καλύψουν το κενό και θα εκφράσουν την κοινωνική δυσφορία.

Η παρέμβαση του Παύλου Γερουλάνου αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με την κριτική του για την εσωκομματική λειτουργία του κόμματος και την αδρανοποίηση των κομματικών οργάνων και των συλλογικών διαδικασιών.

