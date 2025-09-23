Πέρυσι, στη Νέα Υόρκη, είχαν συναντηθεί στα γραφεία του ΟΗΕ. Φέτος στο «Σπίτι της Τουρκίας». Το ζήτησε η Αγκυρα για προφανείς λόγους: Εντός έδρας, για επίδειξη πυγμής και γεωπολιτικού μεγαλείου.

Το «Σπίτι της Τουρκίας» είναι ένας ουρανοξύστης 36 ορόφων απέναντι από το κεντρικό κτίριο του ΟΗΕ στο οποίο στεγάζονται το προξενείο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη και η μόνιμη αντιπροσωπεία της στα Ηνωμένα Έθνη.

Στα εγκαίνιά του, τον Σεπτέμβριο 2021, ο Ρ. Τ. Ερντογάν είχε διακηρύξει ότι «το Κέντρο Turkevi συμβολίζει την πίστη μας στα Ηνωμένα Έθνη, την πολυμερή διπλωματία, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Έχουμε δημιουργήσει εδώ έναν καθρέφτη του αυξανόμενου διπλωματικού βάρους και του οράματος της Τουρκίας».

Η παρουσία στα εγκαίνια του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου είχε προκαλέσει την έντονη ενόχληση της Λευκωσίας (επειδή εκεί ήταν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης) αλλά και της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ενας χώρος διπλωματικά φορτισμένος, ταυτισμένος με την πολιτική μεγαλομανία του Ερντογάν

Είναι, λοιπόν, ένας χώρος διπλωματικά φορτισμένος, ταυτισμένος με την πολιτική μεγαλομανία του Ερντογάν και γι αυτό η επιλογή του έχει συμβολικό βάρος και συνδέεται με τον αέρα που έχει δώσει στον Τούρκο πρόεδρο η προοπτική συνάντησής του με τον Ντ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο, την Πέμπτη.

Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, ο Ρ. Τ. Ερντογάν είναι ενοχλημένος από την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, από την εμπλοκή της Chevron σε έρευνες νοτίως της Κρήτης, από τις τεχνικές συνομιλίες με τη Λιβύη για καθορισμό ΑΟΖ, ενώ απαιτεί να ενημερώνεται για όλα όσα συνδέονται με την πόντιση καλωδίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Κ. Μητσοτάκης πριν συναντηθεί με τον Ρ. Τ. Ερντογάν, στις 21:00 ώρα Ελλάδας, θα έχει συζητήσει με τον Κύπριο πρόεδρο Ν. Χριστοδουλίδη, σε μια συγκυρία δυσκολιών στις σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας λόγω διαφορετικής προσέγγισης για το έργο της ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος και να πέσουν οι τόνοι, γιατί αυτή η εικόνα υπονομεύει τη διπλωματική ισχύ και των δύο χωρών.

Η Αγκυρα ενδιαφέρεται έντονα για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξοπλισμών SAFE και ο Κ. Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι το ελληνικό βέτο θα αρθεί μόνο σε περίπτωση άρσης του τουρκικού casus belli. Ωστόσο, η εικόνα είναι περίπλοκη με δεδομένες τις διμερείς αμυντικές-στρατιωτικές συμφωνίες που κάνει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει μισή ώρα, που είναι λίγος χρόνος αν υπολογιστεί και η μετάφραση, ενώ στις συνομιλίες θα συμμετέχουν οι ΥΠΕΞ των δύο χωρών και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών.

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν δείχνει αμοιβαία βούληση να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά και ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Εάν η συζήτησή τους φτάσει στη γενοκτονία στη Γάζα, δεν θα μπορέσουν να συνεννοηθούν. Ο Ερντογάν στέκεται απέναντι στον Νετανιάχου και προσπαθεί να ηγηθεί της διαμαρτυρίας ολόκληρου του αραβικού κόσμου. Με τις αλλεπάλληλες αναγνωρίσεις ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες, η περίπτωση της χώρας μας, που προστατεύει τη σχέση της με το Ισραήλ, φαίνεται παράξενη.

Την Πέμπτη ο Ρ. Τ. Ερντογάν θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο για να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντ. Τραμπ, με τον οποίο έχουν εκ διαμέτρου αντίθετη προσέγγιση για την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Αντίθετα, σε θέματα εμπορικής και στρατιωτικής συνεργασίας, όπως όλα δείχνουν, υπάρχει κώδικας συνεννόησης που γίνεται ευκολότερη μετά την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει 300 Boeing.