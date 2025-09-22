Όσα υπογράμμισε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον μετά την σημερινή επιχειρηματική δεξίωση στις ΗΠΑ.

Ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες έχει η Τουρκία από την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την ερχόμενη Πέμπτη, στον Λευκό Οίκο. Οι δύο «πολύτιμοι φίλοι και εταίροι» έρχονται ακόμη πιο κοντά, με τον Τούρκο πρέσβη στην Ουάσιγκτον Σεντάτ Ονάλ, να τονίζει σήμερα, το «μεγάλο δυναμικό σε πολλούς τομείς» μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια μιας υψηλού επιχειρηματικής δεξίωσης στη Νέα Υόρκη, ενόψει της συνάντησης των δύο ηγετών, χαρακτήρισε τις επερχόμενες συναντήσεις του Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον ως «ένα νέο ορόσημο» στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της διμερούς συνεργασίας. «Υπάρχει μεγάλο δυναμικό σε πολλούς τομείς στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ», δήλωσε ο Ονάλ.

«Η τουρκοαμερικανική συνεργασία είναι σημαντική όχι μόνο για την ευημερία, την ειρήνη και την ασφάλεια των δύο χωρών και των δύο λαών, αλλά και για την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Προσπαθούμε να την αναπτύξουμε σε κάθε τομέα», σημείωσε.

Ο πρέσβης τόνισε τον καταλυτικό ρόλο της επιχειρηματικής κοινότητας στις διμερείς σχέσεις, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις μπορούν ολοένα και περισσότερο να επηρεάσουν την πολιτική, κάτι που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Deal 100 δισ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ, που έδωσε το παρών στην επιχειρηματική συνάντηση στις ΗΠΑ, αποκάλυψε ότι οι ηγέτες και των δύο χωρών έχουν θέσει έναν φιλόδοξο στόχο 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όγκο διμερών εμπορικών συναλλαγών, μια σημαντική αύξηση από τα τρέχοντα επίπεδα.

«Κλείσαμε το περασμένο έτος στα 35 δισεκατομμύρια δολάρια. Αναμένουμε να φτάσουμε τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Οι αριθμοί το δείχνουν αυτό», δήλωσε ο Μπολάτ.

«Η χώρα μας σημειώνει ραγδαία πρόοδο στην παραγωγή, την απασχόληση και το εξωτερικό εμπόριο. Η Τουρκία συμμετέχει σήμερα στο παγκόσμιο εμπόριο ως χώρα με εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αξίας 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων», σημείωσε.

Ο Μπολάτ τόνισε τη δέσμευση της κυβέρνησης παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις: «Σε ένα δύσκολο περιβάλλον με προστατευτικούς ανέμους και δασμολογικούς πολέμους στο παγκόσμιο εμπόριο, ως Υπουργείο Εμπορίου, είμαστε υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και συμφωνιών της χώρας μας με περισσότερες από 200 χώρες».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών (MUSIAD) που διοργάνωσε τη συνάντηση στις ΗΠΑ, Μπουρχάν Οζντεμίρ, ανακοίνωσε μια στρατηγική αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων ΗΠΑ - Τουρκίας, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας.

Ο Οζντεμίρ τόνισε επίσης ότι ο βασικός τομέας ανάπτυξης θα είναι η ενέργεια.

Η ενέργεια στο προσκήνιο

Άλλωστε όπως έχει αναλύσει το Bloomberg, προ ολίγων ημερών, οι συμφωνίες Τουρκίας - ΗΠΑ θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για την αγορά περισσότερου υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν συζητώντας τα σχέδια.

Η διπλωματική και εμπορική ώθηση έρχεται καθώς η Τουρκία προσπαθεί να επαναφέρει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ μετά από χρόνια εντάσεων σχετικά με την αγορά ρωσικών όπλων και αντικρουόμενων θέσεων στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.

Αυτό έρχεται επίσης μετά την κίνηση του Τραμπ να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως η Άγκυρα, να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο . Η Τουρκία έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού αργού πετρελαίου, ακόμη και καθώς προμηθεύει την Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βλήματα πυροβολικού. Ο Ερντογάν απέφυγε να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία και προσπάθησε να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών.

Το ενεργειακό μείγμα της Τουρκίας αντιπροσωπεύει ολοένα και περισσότερο μια παρόμοια πράξη εξισορρόπησης. Η Μόσχα παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της, παρέχοντας περίπου το 41% ​​των εισαγωγών πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της τουρκικής ρυθμιστικής αρχής .

Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν γίνει η κορυφαία πηγή εφοδιασμού μέσω θαλάσσης, με τους όγκους να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2020-2024 και να αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω μετά από μια σειρά συμφωνιών που υπογράφηκαν σε συνέδριο την περασμένη εβδομάδα. Ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ συζήτησε επίσης για το LNG με τις αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου ConocoPhillips και Chevron Corp κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ο Ερντογάν θα θέσει και θέμα «Βόρειας Κύπρου»

Πάντως, ο Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν την αναχώρισή του για τη Νέα Υόρκη, είπε ότι θα αναφερθεί στα «δικαιώματα και τη δικαιοσύνη των αδελφών μας στην «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» που θα βρίσκονται και πάλι στην ημερήσια διάταξή μας. Θα έχω για άλλη μια φορά την ευκαιρία να εξηγήσω στον κόσμο την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, η οποία καθοδηγείται από ένα βαθύ όραμα, προσέγγιση και προοπτική, εμπνευσμένη από τον δικέφαλο αετό των Σελτζούκων».

Από τα κορυφαία ζητήματα στην ατζέντα Ερντογάν στον Λευκό Οίκο θα είναι επίσης οι εξελίξεις τόσο στη Γάζα όσο και στη Συρία, με ζητούμενο για την Άγκυρα η ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στον συριακό στρατό.

«Η διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή μας, η ενίσχυση της σταθερότητας και ο τερματισμός των συγκρούσεων και των εντάσεων είναι μία μεγάλη ευθύνη για εμάς τους ηγέτες. Από την πρώτη ημέρα, εργαστήκαμε πάντα με αυτή την αντίληψη. Προσπαθήσαμε να προσφέρουμε λύσεις στα προβλήματα μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου. Διατηρούμε την ίδια στάση.

«Επιθυμούμε να σταματήσουν πλήρως η αιματοχυσία και τα δάκρυα στην περιοχή μας και να επικρατήσει ειρήνη και ηρεμία σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε αποκλειστικά και μόνο για αυτόν τον σκοπό. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ερντογάν πηγαίνει παράλληλα στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια παραγγελία για 250 αεροσκάφη Boeing για την Turkish Airlines. Το μεγάλο αίτημα της Τουρκίας είναι να επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, όμως στο θέμα αυτό χρειάζεται η έγκριση του Κογκρέσου. Στην ατζέντα είναι και το πρόγραμμα για τα μαχητικά F-16.