«Είναι διπλή αδικία γιατί τη ρύθμιση που εσείς λέτε ότι έχει φέρει ο εξωδικαστικός, δεν μπορείτε να τη φανταστείτε για τα δικά σας χρέη»» είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Με έναν παραλληλισμό, ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος κατάφερε να καταρρίψει το αφήγημα του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Απλά παραλλήλισε το 85% που ζητά ο εξωδικαστικός με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.

«Να ζητάτε από έναν άνθρωπο ρύθμιση για να μη χάσει το σπίτι του - να το κάνω σε ποσοστό - το 85% του εισοδήματος. Και αυτό ξέρετε γιατί είναι διπλή αδικία πέρα από το προφανές; Μπορείτε να φανταστείτε μία τέτοια αντίστοιχη ρύθμιση για τα χρέη της ΝΔ. Δεν μπορείτε να τη φανταστείτε» επέμεινε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι το 85% θα πηγαίνει για τα 541 εκατ. που χρωστάτε. Μέσα σε έναν χρόνο συν 54 εκατ. και για αυτό είναι διπλή αδικία γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζει με 120 ευρώ τον μήνα όταν ο εξωδικαστικός του ζητάει 680 από τα 800 ευρώ που έχει εισόδημα και έχει δύο παιδιά. Και είναι διπλή αδικία γιατί τη ρύθμιση που εσείς λέτε ότι έχει φέρει ο εξωδικαστικός και όλα καλά και φταίει ένας αλγόρυθμος, δεν μπορείτε να τη φανταστείτε για τα δικά σας χρέη» είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Σε ανάρτησή του αναφέρει σχετικά: «Έχεις εισόδημα 800 ευρώ; Ο εξωδικαστικός ζητάει δόση το 85%. Είσαι η ΝΔ και χρωστάς 541 εκ; Κανένα πρόβλημα. Σε μία μονογονεΐκη οικογένεια με εισόδημα 800 ευρώ, ο εξωδικαστικός έβγαλε μηνιαία δόση 680 ευρώ. Μία οικογένεια με δύο παιδιά καλείται να επιβιώσει με 120 ευρώ τον μήνα, αλλιώς θα χάσει το σπίτι της. Ο εξωδικαστικός που τόσο διαφημίζει η κυβέρνηση ζητάει δηλαδή από μία οικογένεια με εισόδημα 800 ευρώ το 85% του εισοδήματος της. Θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί αντίστοιχη "ρύθμιση" για τα χρέη της ΝΔ; Χρέη που έχουν φτάσει στα 541 εκ. Ζητήσαμε από την κυβέρνηση μία συγκεκριμένη απάντηση για την περίπτωση αυτής της οικογένειας. Η απάντηση ήταν ότι ο εξωδικαστικός προστατεύει τους ευάλωτους. Δεν θα αφήσουμε το θέμα, αυτή η αδικία δεν πρέπει να περάσει».

{https://www.facebook.com/iliopoulosnasos/videos/1120917066265319}