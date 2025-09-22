«Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους δεν αντιβαίνει το διεθνές πλαίσιο».

«Η Ελλάδα οφείλει να αναγνωρίσει τώρα το Παλαιστινιακό κράτος», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, που κατηγορεί για πολιτική υποκρισία τη Νέα Δημοκρατία.

«Οι σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου που θέτουν τα “εθνικά συμφέροντα” πάνω από την άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, επιβεβαιώνουν την πολιτική υποκρισία της ΝΔ. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μιλά για ειρήνη και ανθρωπισμό, ενώ την ίδια στιγμή αποσιωπά μια γενοκτονία και παραπέμπει τη δικαιοσύνη και το διεθνές δίκαιο στις καλένδες στο όνομα μιας αόριστης “εθνικής σκοπιμότητας”», τονίζει σε ανακοίνωση η Νέα Αριστερά.

«Να υπενθυμίσουμε ότι ακόμα και χώρες σύμμαχοι του Νετανιάχου, όπως η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, αποδεικνύοντας ότι η αναγνώριση δεν αντιβαίνει το διεθνές πλαίσιο», σημειώνει ακόμα.

Η Νέα Αριστερά τονίζει πως «υποστηρίζει σταθερά ότι η αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό, η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους και η καταδίκη της γενοκτονίας που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ δεν είναι θέμα τακτικής, αλλά ζήτημα αρχής, διεθνούς νομιμότητας και δημοκρατικών αξιών».

Το εθνικό συμφέρον «ταυτίζεται με το διεθνές δίκαιο και όχι με τις σκοπιμότητες μιας κυβέρνησης που στηρίζει ακόμα τον δολοφόνο Νετανιάχου», επισημαίνει.

«Η Ελλάδα οφείλει να σταθεί στην πλευρά της ειρήνης και των λαών, όχι στην πλευρά του γεωπολιτικού “πάρε-δώσε”», καταλήγει η Νέα Αριστερά.