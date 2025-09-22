«Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη» διαμήνυσε ο Νετανιάχου παρά την επίσημη αναγνώριση της Κυριακή από τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Πορτογαλία.

Την Κυριακή τέσσερις χώρες της Δύσης αναγνώρισαν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος. Τουλάχιστον πέντε ακόμα αναμένεται να το κάνουν σήμερα, καθώς ξεκινά η πολυαναμενόμενη Γενική Συνέλευση για την 80η επέτειο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η Γαλλία, σύμφωνα με δηλώσει του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν θα αναγνωρίσει και αυτή παλαιστινιακό κράτος. Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης την Κυριακή, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με περισσότερα από 140 μέλη του ΟΗΕ που το έχουν ήδη πράξει. Το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, ο Άγιος Μαρίνος και η Μάλτα αναμένεται να ανακοινώσουν την αναγνώριση της Παλαιστίνης ενδεχομένως σήμερα, μαζί με τη Γαλλία.

Το κύμα αναγνώρισης κράτους της Παλαιστίνης προσθέτει πίεση στο Ισραήλ καθώς οι δυνάμεις του προελαύνουν στην πόλη της Γάζας, αψηφώντας την παγκόσμια καταδίκη και την αντίδραση των οικογενειών των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Αν και η σύνοδος κορυφής στη Νέα Υόρκη θα μπορούσε να ενισχύσει το ηθικό των Παλαιστινίων, δεν αναμένεται να φέρει αλλαγές στο πεδίο της μάχης, όπου η πιο ακροδεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος.

Οι χώρες ποιυ έχουν αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος και αυτές που θα το κάνουν σήμερα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους. «Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος μετά την φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: Δίνετε μια τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία. Και έχω ένα άλλο μήνυμα για εσάς: Δεν θα συμβεί», δήλωσε ο Νετανιάχου την Κυριακή.

«Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη» είπε χαρακτηριστικά. Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα μετρά πάνω από 65.000 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα. Επιτροπή του ΟΗΕ αναγνώρισε πριν λίγες ημέρες ότι οι πρακτικές του λιμού που επιβάλλει το Ισραήλ συνιστούν γενοκτονία.

Μέχρι σήμερα πάνω από 145 χώρες αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος, συμπεριλαμβανομένων των Αυστραλία, Βρετανία, Καναδά και Πορτογαλία. Ο αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τις 150 τη Δευτέρα - ή περισσότερα από τα τρία τέταρτα των 193 μελών των Ηνωμένων Εθνών.

Ωστόσο αν και αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών αναγνωρίζει πλέον ένα παλαιστινιακό κράτος, η Γερμανία και η Ιταλία έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι είναι απίθανο να κάνουν μια τέτοια κίνηση σύντομα. Η Ιταλία έχει δηλώσει ότι η αναγνώριση θα μπορούσε να είναι «αντιπαραγωγική» και η Γερμανία έχει θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας διαπραγματευτικής λύσης δύο κρατών με το Ισραήλ. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι οποιαδήποτε αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους πρέπει να αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας με το Ισραήλ.

«Διπλωματικό τσουνάμι»

Ο ειδικός σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν για τη Μέση Ανατολή είπε ότι η κίνηση της Γαλλίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος θα εξαπολύσει ένα «μικρό διπλωματικό τσουνάμι» και θα «δημιουργήσει ορμή» που θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ο Όφερ Μπρονχτάιν, ο οποίος έχει διατελέσει και σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών του Όσλο τη δεκαετία του 1990, υποστηριξε ωστόσο ότι η κίνηση αυτή είναι «απαραίτητη για τη διατήρηση της ασφάλειας του Ισραήλ».

Σε συνέντευξή του Euractive, ο Μπρονχτάιν είπε ότι έχει παροτρύνει τον Μακρόν να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος από τότε που έγινε σύμβουλός του το 2020. Ο Μακρόν, τον περασμένο Ιούλιο άφησε να εννοηθεί για πρώτη φορά ότι θα το έκανε, με μια επίσημη ανακοίνωση η οποία αναμένεται να γίνει σήμερα στον ΟΗΕ.

Ο ίδιος στην συνέντευξή του τόνισε ότι «κατάφερε να πείσει» τον Μακρόν ότι η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ «δεν θα είχε συμβεί» αν υπήρχε παλαιστινιακό κράτος. Επισήμανε τις διαφορές μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής - η οποία κυβερνά τμήματα της Δυτικής Όχθης που δεν βρίσκονται υπό πλήρη ισραηλινό έλεγχο - και της Χαμάς στη Γάζα, την οποία, όπως λέει, είναι «τρομοκρατική οργάνωση που οδηγεί τον λαό της Γάζας στη γραμμή των ισραηλινών πυρών». «Θα ήταν προτιμότερο να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη πριν από τις 7 Οκτωβρίου. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ».

Γκουτέρες: Το διεθνές δίκαιο καταπατείται στη Γάζα, την Ουκρανία, το Σουδάν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μίλησε στη συνάντηση για την 80ή επέτειο του οργανισμού σημειώνοντας πως «Αυτή τη στιγμή, οι αρχές των Ηνωμένων Εθνών δέχονται επίθεση όπως ποτέ άλλοτε».

«Την ώρα που εμείς κάνουμε αυτή τη συνάντηση, οι πολίτες γίνονται στόχος και το διεθνές δίκαιο καταπατείται στη Γάζα, την Ουκρανία, το Σουδάν και αλλού. Την ώρα που εμείς κάνουμε αυτή τη συνάντηση, η φτώχεια και η πείνα αυξάνονται καθώς η πρόοδος στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης παραπαίει. Την ώρα που εμείς κάνουμε αυτή τη συνάντηση, ο πλανήτης φλέγεται από πυρκαγιές, πλημμύρες και ρεκόρ ζέστης που μαίνεται μέσα στο κλιματικό χάος.

{https://twitter.com/UNGeneva/status/1970103319327625271}

»Και ταυτόχρονα, κινούμαστε προς έναν πολυπολικό κόσμο, αλλά χωρίς ισχυρούς πολυμερείς θεσμούς, η πολυπολικότητα έχει τους κινδύνους της, όπως βίωσε η Ευρώπη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, πρέπει όχι μόνο να υπερασπιστούμε τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και να τα ενισχύσουμε», πρόσθεσε.

Πρόγραμμα Συνόδου Κορυφής:

- Τη Δευτέρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με την πρόσφατη εισβολή ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών στον εσθονικό εναέριο χώρο.

- Την Τρίτη, το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιήσει μια συνεδρίαση για τον πόλεμο στη Γάζα και την κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή και μια άλλη για την Ουκρανία.

- Την Τετάρτη, οι ηγέτες αναμένεται να συγκεντρωθούν για μια σύνοδο κορυφής για το κλίμα, προκειμένου να παρουσιάσουν δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να συζητήσουν λύσεις.

- Την Πέμπτη, οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για την τεχνητή νοημοσύνη.

{https://www.youtube.com/watch?v=TeuVSBRav8w}

Παρέμβαση Γεραπετρίτη στο ΣΑ του ΟΗΕ

«Καθώς ο ΟΗΕ γιορτάζει την 80ή επέτειο ίδρυσής του, η διεθνής τάξη, η ειρήνη και η ασφάλεια αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις παγκοσμίως. Είναι, συνεπώς, επιτακτικό καθήκον μας να εντείνουμε την επαγρύπνηση και τις προσπάθειές μας με στόχο την αντιμετώπιση και ανάσχεση αυτών των προκλήσεων, τη θωράκιση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και την αποφυγή της κλιμάκωσης. Μόνο έτσι θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στο βασικό καθήκον του Συμβουλίου Ασφαλείας» ανέφερε στην παρέμβαση του στη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ, ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες, ο εναέριος χώρος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάστηκαν τρεις φορές, καθώς ρωσικά εναέρια μέσα εισήλθαν, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, στην επικράτεια της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Εσθονίας. Το τελευταίο περιστατικό παραβίασης του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία οπλισμένα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη δεν μπορεί να θεωρηθεί μεμονωμένο. Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν είναι πρωτόγνωρες. Ωστόσο, η διαδοχική επανάληψή τους δείχνει ότι δεν πρόκειται για απλές συμπτώσεις. Κατά τη γνωστή ρήση: Η πρώτη φορά είναι ατύχημα. Η δεύτερη φορά είναι σύμπτωση. Η τρίτη είναι μοτίβο.

»Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας και, γενικότερα, οποιουδήποτε κράτους μέλους. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στην Εσθονία, μια φίλη χώρα και σύμμαχο στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή και κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και είναι απαράδεκτη, ιδίως όταν προέρχεται από ένα Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως αυτές τις παράνομες πράξεις και να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Πρόσθεσε ακόμα πως «Είναι προφανές ότι αυτή η νέα κλιμάκωση αποτελεί ένα άμεσο αποτέλεσμα του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η Ελλάδα χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ για συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, καθώς και οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, αυτές οι παραβιάσεις, ως επιθετικές πράξεις, έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα της συνάντησης του Anchorage.

»Εν κατακλείδι, αγαπητοί συνάδελφοι, Γινόμαστε μάρτυρες των αποσταθεροποιητικών επιπτώσεων του πολέμου και των ευρύτερων συνεπειών του στην ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής. Για το λόγο αυτό, για μια ακόμη φορά, καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει την ένοπλη επιθετικότητά της. Η επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, βασισμένης στις αρχές της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, πρέπει να παραμείνει ο πρωταρχικός μας στόχος.

»Μια ειρήνη που θα διασφαλίζεται από αξιόπιστες και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θα αποτρέπουν αποτελεσματικά την επανάληψη οποιασδήποτε ένοπλης επιθετικότητας, θα αποκλείουν την περαιτέρω κλιμάκωση και θα είναι σύμφωνες με το Διεθνές Δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τα Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και την Τελική Πράξη του Ελσίνκι».





