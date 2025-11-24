Το Ίδρυμα, που είχε τη στήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχει ήδη αναστείλει το έργο του στη Γάζα από τον περασμένο μήνα.

Κλείνει επίσημα το αμφιλεγόμενο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές.

Το Ίδρυμα, που είχε τη στήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχει ήδη αναστείλει το έργο του στη Γάζα από τον περασμένο μήνα, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή το πρώτο σκέλος της εκεχειρίας Ισραήλ- Χαμάς.

Σχετική ανακοίνωση έκανε το ίδρυμα με ανάρτησή του επιβεβαιώνοντας την είδηση. «Περιορίζουμε τις δραστηριότητές μας, καθώς έχουμε πετύχει στην αποστολή μας να δείξουμε ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος για να παραδώσουμε βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας», δήλωσε ο John Acree, εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού, σε ανακοίνωσή του.

Το ίδρυμα λειτουργούσε σε αρκετές τοποθεσίες στη νότια Γάζα και μία περιοχή της κεντρικής Γάζας, όπου άρχισε να διανέμει ανθρωπιστική βοήθεια στα τέλη Μαΐου.

Ωστόσο η προσπάθεια διανομής τροφής στους Παλαιστινίους γρήγορα μετατράπηκε σε χάος, καθώς απελπισμένοι κάτοικοι της Γάζας έφταναν στους περιφραγμένους χώρους σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν τα περιορισμένα τρόφιμα που ήταν διαθέσιμα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περισσότεροι από 2.100 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ενώ αναζητούσαν βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων πολλών που βρίσκονταν κοντά ή καθ' οδόν προς τις τοποθεσίες του GHF.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα σχέδια για το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF)ήταν να επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές, αλλά αυτά τα σχέδια δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Το GHF ανέστειλε τις δραστηριότητές του στην αρχή της εκεχειρίας στα μέσα Οκτωβρίου, καθώς οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα επέστρεψαν στα Ηνωμένα Έθνη ως το κύριο μέσο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το GHF αναφέρει ότι συνολικά παρέδωσε περισσότερα από 187 εκατομμύρια γεύματα στους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

«Σε ένα από τα πιο περίπλοκα ανθρωπιστικά περιβάλλοντα στη σύγχρονη ιστορία, το GHF παρέδωσε 187 εκατομμύρια δωρεάν γεύματα απευθείας σε αμάχους στη Γάζα σε λιγότερο από 4,5 μήνες - με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και χωρίς ούτε ένα περιστατικό λεηλασίας ή εκτροπής] αναφέρει σε ανάρτησή του στο X το Ίδρυμα.

«Ολοκληρώνοντας τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, αφήνουμε πίσω μας ένα αποδεδειγμένο μοντέλο για το πώς η προσαρμοστικότητα, η τοπική συνεργασία και η λογοδοσία μπορούν να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της αποτελεσματικής ανθρωπιστικής βοήθειας σε ζώνες συγκρούσεων. Είμαι βαθιά περήφανος για όσα καταφέραμε μαζί και ελπίζω ότι το έργο μας θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος θα αντιδράσει στις κρίσεις στο μέλλον. Προς την ομάδα μας, τους συνεργάτες μας, τους δωρητές μας και, πάνω απ' όλα, τον λαό της Γάζας: σας ευχαριστούμε που μας επιτρέψατε να υπηρετούμε» ανέφερε η ανάρτηση που φέρει την υπογραφή του John Acree.

{https://twitter.com/GHFUpdates/status/1992976190936682709}

Οι αντιδράσεις της Διεθνούς Αμνηστίας

Ωστόσο η Διεθνής Αμνηστία από τον Μάιο, είχε εκφράσει σημαντικές αντιρρήσεις για τη δράση του ιδρύματος, χαρακτηρίζοντας τις επιχειρήσεις της για διανομή τροφής παράνομες και απάνθρωπες, υπό τους διεθνείς ανθρωπιστικούς κανόνες.

Οι συμβάσεις της Γενεύης και τα πρωτόκολλα ξεκάθαρα ορίζουν πως η διανομή βοήθειας θα πρέπει να υπάγονται στις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, του ανθρωπισμού και της ανεξαρτησίας.

Για να ανταποκριθούν σε αυτά τα πρότυπα, μόνο έμπειρες ανθρωπιστικές οργανώσεις θα πρέπει να συντονίζουν την επείγουσα βοήθεια που χρειάζονται σχεδόν δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν καταστροφικά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας λόγω της πείνας. «Η βοήθεια δεν πρέπει ποτέ να πολιτικοποιείται ή να εργαλειοποιείται. Η παράδοσή της πρέπει να είναι επαρκής, αμερόληπτη και να ανταποκρίνεται στην κλίμακα της καταστροφής και της πείνας που αντιμετωπίζει ο παλαιστινιακός λαός» ανέφερε η Διεθνής Αμνηστία.

Με πληροφορίες του CNN