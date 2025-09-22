Είναι αναφαίρετο δικαίωμά του η εκταφή της σορού του παιδιού του, τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, πατέρας θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, που πραγματοποιεί απεργία πείνας για 8η ημέρα, στέκεται ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Δούκας στηρίζει το αίτημα του κ. Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του:

«Όχι στην άρνηση. Όχι στη σιωπή. Συμπαραστέκομαι στον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα που έχασε το παιδί του στα Τέμπη. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά του η εκταφή της σορού του παιδιού του. Η Πολιτεία οφείλει να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημά του», αναφέρει στην ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από μία φωτογραφία του ίδιου αγκαλιά με τον Π. Ρούτσι.

{https://x.com/h_doukas/status/1970093555604422880}