Αποφασισμένοι να προχωρήσουν από τα λόγια στις πράξεις, με σκοπό την άμεση συνεργασία, φαίνονται ότι είναι τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, με τους αρχηγούς και κορυφαία στελέχη να δίνουν ήδη από χθες τον παλμό και να περιγράφουν, έστω και επιγραμματικά, τη στρατηγική που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Στόχος δεν είναι άλλος από το να γίνει το καθοριστικό πέρασμα από τις παρασκηνιακές ζυμώσεις στη συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο — βήμα που θα οδηγήσει σε έναν ευρύτερο επαναπροσδιορισμό των πολιτικών συσχετισμών στο προοδευτικό στρατόπεδο.

Στον ΣΥΡΙΖΑ η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη: θα πιέσουν για την επίσπευση των διαδικασιών συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά. Στο πλαίσιο αυτό, όλο το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πολλές και διαφορετικές κινήσεις με ιδιαίτερη συμβολική αξία.

Ενδεικτικά, στο χθεσινό πρωτοσέλιδο της Αυγής υπήρξε, για πρώτη φορά μετά τη διάσπαση της Νέας Αριστεράς με τον ΣΥΡΙΖΑ, συνέντευξη του Αλέξη Χαρίτση, ενώ επτά ημέρες πριν, πάλι στο πρωτοσέλιδο της ίδιας εφημερίδας, υπήρχε θετική αναφορά στο πρόσωπό του. Για δύο συναπτά σαββατοκύριακα, δηλαδή, ο Αλέξης Χαρίτσης βρέθηκε στο πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, στο χθεσινό πρωτοσέλιδο, δίπλα από το πρόσωπο του Αλέξη Χαρίτση, υπήρχε το πρόσωπο του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος επανέφερε το αίτημα για τη συγκρότηση φόρουμ προοδευτικού διαλόγου.

Και όλα αυτά, την ίδια στιγμή που κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν να κάνουν ειδική αναφορά στην ανάγκη επιτάχυνσης των συνεργασιών — ειδικά με τη Νέα Αριστερά — σε κάθε δημόσια παρέμβασή τους. Ενδεικτικά, τα όσα ανέφερε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, σε χθεσινή τηλεοπτική του παρέμβαση: «Η κοινοβουλευτική συνεργασία με τη Νέα Αριστερά έχει ήδη αργήσει να γίνει. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να είχε γίνει».

Βέβαια, όσο κι αν αποτελεί στόχο η κοινοβουλευτική συμπόρευση, αρκετά είναι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που χρεώνουν καθυστερήσεις στην πλευρά της Νέας Αριστεράς. Ως εκ τούτου, εκτιμούν ότι είναι πιο πιθανή μια κοινή εκλογική κάθοδος και όχι μια κοινοβουλευτική συνεργασία, η οποία θα στερούσε από το ΠΑΣΟΚ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αποφασισμένος ο Αλέξης Χαρίτσης

Το τοπίο, όμως, φαίνεται να αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς και στη Νέα Αριστερά, καθώς ο Πρόεδρος του κόμματος δηλώνει πλέον αποφασισμένος να κάνει το απαραίτητο πέρασμα στην πράξη — και εν προκειμένω, στη συνεργασία.

Ενδεικτικά, στο χθεσινό του σημείωμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε: «Φτάνει με τα μισόλογα και τις υπεκφυγές. Να προχωρήσουμε όσοι και όσες συμφωνούμε στη στρατηγική απάντηση. Για τον πόλο της Αριστεράς απέναντι στη Δεξιά. Σήμερα».

Μάλιστα, σε προηγούμενο σημείο, ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς ανέφερε: «Η πολιτική δεν είναι καφενείο συζητήσεων. Είναι πράξη. Η Νέα Αριστερά από πέρσι είπε το σωστό: Λαϊκό Μέτωπο απέναντι στη Δεξιά και στην Ακροδεξιά. Πια το καταλαβαίνουν όλοι. Μόνο η ενότητα, η υπέρβαση των περιχαρακώσεων, των μικρόκοσμων και των μικροφιλοδοξιών και η κατάρτιση ενός προγράμματος με αιχμές και κοινωνικές αναφορές μπορεί να κινητοποιήσει τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που οργίζονται με τη Δεξιά και έχουν απογοητευτεί από την αναβλητικότητα της Αριστεράς».

Ατζέντα συνεργασιών και ανασυγκρότησης στην Πολιτική Γραμματεία

Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται να ανοίξει η συζήτηση για τις συνεργασίες στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την πληθώρα δημόσιων παρεμβάσεων από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Μετά, όμως, και το αποφασιστικό δημόσιο «παρών» του Αλέξη Χαρίτση, το ερώτημα είναι αν ο Σωκράτης Φάμελλος θα παρουσιάσει αναλυτικά τα βήματα για τη συγκρότηση του φόρουμ διαλόγου, θέτοντας έτσι τις βάσεις για να μπει στην τελική ευθεία η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς.

Ωστόσο, πέρα από τις συνεργασίες, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει και ένας απολογισμός της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, αλλά και η χάραξη της στρατηγικής για την ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης του κόμματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, στο πλαίσιο της ανασύνταξης, στην επόμενη συνεδρίαση αναμένεται να οριστούν οι αναπληρωτές γραμματείς-τομεάρχες, ενώ θα σχεδιαστούν και οι δημόσιες παρεμβάσεις του κόμματος προς την κοινωνία. Στόχος δεν είναι άλλος από το να διατηρηθεί η θετική εικόνα του κόμματος, όπως αυτή προέκυψε μετά το μαζικό «παρών» σε μεγάλα κινηματικά «ραντεβού».