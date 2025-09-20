Ο Γιάννης Ανδριανός φυγαδεύτηκε από την αστυνομία.

Το πρωί του Σαββάτου (20/09), ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή αγροτών και κτηνοτρόφων στις Σέρρες, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την ευλογιά των προβάτων.

Δεκάδες άτομα είχαν οργανώσει μια δυναμική κινητοποίηση στην 10η Serexpo από νωρίς το πρωί, καταλαμβάνοντας τον δρόμο. Με την εμφάνιση του Γιάννη Ανδριανού, οι διαδηλωτές άρχισαν να του απευθύνουν ερωτήσεις για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ).

Οι απαντήσεις του υφυπουργού δεν ήταν πειστικές, γεγονός που προκάλεσε ένταση. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι άρχισαν να πετούν καφέδες και νερά προς τον υφυπουργό, ο οποίος φυγαδεύτηκε από μια ισχυρή αστυνομική δύναμη.

«Είσαι ανεπιθύμητος. Να σηκωθείς να φύγεις»

Ως αποτέλεσμα, το προγραμματισμένο για το πρωί Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας «AgroSerres» ματαιώθηκε. «Είσαι ανίκανος να δώσεις λύσεις. Είσαι ανεπιθύμητος. Να σηκωθείς να φύγεις» φώναζαν, μεταξύ άλλων, στον υφυπουργό.

Να σημειωθεί ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν προαναγγείλει την κινητοποίησή τους.

Σε ανακοινώσεις τους, επισήμαιναν ότι ο ΑΤΑΚ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των αγροτικών εκτάσεων και στις δηλώσεις καλλιέργειας, κάτι που τους προκαλεί μεγάλη ανησυχία ενόψει της καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι πρέπει να βρεθεί λύση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, για να μην κινδυνεύσουν να χάσουν τις επιχορηγήσεις.

