«Στόχος να δούμε στην πράξη νέες διαδρομές» τονίζει.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρει: «Η Αθήνα κάνει το ποδήλατο σύμμαχό της.

Η Δημοτική μας Αστυνομία προωθεί στην πράξη τη βιώσιμη κινητικότητα αποκτώντας τον μεγαλύτερο στόλο ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Ελλάδα.

16 ποδηλάτες, εξοπλισμένοι με νέα στολή και σύγχρονο εξοπλισμό, φτάνουν εκεί όπου δε φτάνει το περιπολικό και είναι δίπλα στους πολίτες, όταν τους χρειάζονται.

Αυτή την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της δράσης «Αθηνάς Χωρίς αυτοκίνητο», σας καλούμε να κάνουμε πετάλι μαζί και με τη Δημοτική Αστυνομία:

Εκκίνηση στις 11:00 από Αθηνάς & Ευριπίδου

Διαδρομή προς Πατήσια – Κυψέλη – Σεπόλια, στα ίχνη του νέου δικτύου ποδηλατοδρόμων που ετοιμάζουμε.

Στόχος να δούμε στην πράξη νέες διαδρομές, να καταθέσουμε προτάσεις, να σχεδιάσουμε όλοι μαζί μια πόλη πιο φιλική για πεζούς και ποδηλάτες».

{https://x.com/h_doukas/status/1969296478481903623}