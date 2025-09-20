Πίστωση χρόνου από την γαλάζια Κ.Ο.

Προτού καν προλάβει το Μαξίμου να εκδηλώσει έμπρακτα την διάθεση του να γεφυρώσει το χάσμα με τους πρώην πρωθυπουργούς Κ. Καραμανλή και Α. Σαμαρά, «καίγονται» τα προγεφυρώματα…

Ο μεν Αντώνης Σαμαράς έσπευσε πριν συνεδριάσει η γαλάζια Κ.Ο να δηλώσει «παρών» στην πολιτική και «απών» από πιθανή επαναπροσέγγιση με την κυβέρνηση με μία αιχμηρή δήλωση υπέρ των συγγενών των Τεμπών.

Ο δε Καραμανλικός βουλευτής Γ. Βλάχος με την επίθεση που έκανε στην κυβέρνηση παρουσία του πρωθυπουργού- αξιώνοντας να στηθεί κάλπη για την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση Γραμματέα της Κ.Ο. - θέλησε να πυρπολήσει το άνοιγμα του Κ. Μητσοτάκη προς τον Κ. Καραμανλή.

Ψήφος ανοχής

Το Μαξίμου παρ’ όλα αυτά δηλώνει ικανοποιημένο από το κλίμα στην πρώτη σύναξη της γαλάζιας Κ.Ο. κι ας μην ήταν ακριβώς πανηγυρικό. Ενδεικτικό του ότι το περίμεναν ακόμη βαρύτερο στον απόηχο των πληροφοριών ότι το κόμμα Σαμαρά έρχεται όπως αποκάλυψε ο Β. Σκουρής στο Dnews.

Οι βουλευτές από την πλευρά τους είχαν προαποφασίσει να παίξουν καθυστερήσεις. Να δώσουν πίστωση χρόνου στην κυβέρνηση δύο εβδομάδες μετά την εξαγγελία παροχών. Οι ίδιοι οι βουλευτές που δηλώνουν δυσαρεστημένοι καιρό τώρα χαρακτήρισαν την στάση τους ως «ψήφο ανοχής» για το προσεχές διάστημα.

Επιχείρηση ανύψωσης του ηθικού

Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να δώσει τον τόνο ενός νέου ξεκινήματος καλώντας τους βουλευτές να επικοινωνήσουν τα θετικά μέτρα μείωσης της φορολογίας σε όλη την Ελλάδα. Και ταυτόχρονα θέλησε να μειώσει τις όποιες αρνητικές εντυπώσεις από το νέο άνοιγμα στο εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ – μέσω της μεταγραφής Λοβέρδου – λέγοντας ότι η Ν.Δ. «απευθύνεται στους πολλούς».

Οι τονωτικές ενέσεις ανύψωσης του ηθικού περίσσεψαν με τον Κ. Μητσοτάκη --σε πηγαδάκι 30 βουλευτών- να εξηγεί ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο της Ν.Δ. στους νέους αλλά και σε πολλές δυσαρεστημένες οικογένειες, μετά τις παροχές.

Στη σκιά της φημολογίας για κόμμα Σαμαρά

Το καλό κλίμα βάραινε, ωστόσο, η απόφαση Σαμαρά να ρίξει πρωί πρωί νέα ..ρουκέτα προς το Μαξίμου ασκώντας εμμέσως πλην σαφώς κριτική στην κυβέρνηση επειδή δεν ικανοποιείται το αίτημα συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη για εκταφή των σωρών των παιδιών τους.

Σε συνδυασμό με το δημοσίευμα του Dnews αλλά και της διάχυτης αίσθησης ότι ο κύβος ερρίφθη για το νέο κόμμα Σαμαρά. Ένα νέο κόμμα από την σάρκα της συντηρητικής παράταξης εκ των πραγμάτων επηρεάζει το σύνολο των στελεχών της. Στο Μαξίμου επικρατεί προβληματισμός για το πώς θα πρέπει να χειριστεί μία τέτοια εξέλιξη. Σε πρώτη φάση ο πρωθυπουργός – επικοινωνιακά ακόμη- έχει ρίξει δίχτυα «φιλίας» και περιμένει ..

Ακόμη ωστόσο δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η αντίδραση του Μαξίμου στο άκουσμα ίδρυσης δεξιού κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό θα πρέπει να είναι ήπια ή πολεμική.

Αν, δηλαδή, η κυβέρνηση επιχειρήσει απλώς να εκθέσει τον Αντώνη Σαμαρά στα μάτια των κεντροδεξιών ψηφοφόρων ή να πατήσει το ...κουμπί ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων με το επιχείρημα της αποστασίας.

Επί του παρόντος οργανωμένη συζήτηση στο επιτελείο του πρωθυπουργού δεν έχει γίνει αλλά κατά μόνας το θέμα απασχολεί όλους τους παροικούντες το Μαξίμου.

Η αποσαφήνιση, ωστόσο, του περιβάλλοντος Σαμαρά ότι δεν προτίθεται να ρίξει την κυβέρνηση και να πάρει γαλάζιους βουλευτές αποδυναμώνει το σενάριο της ακραίας αντίδρασης της κυβέρνησης.

«Πάγο» και από τους "Καραμανλικούς"

Δεν είναι λίγοι οι βουλευτές που είδαν στο ξέσπασμα του Γ. Βλάχου την αυθεντική αντίδραση των "Καραμανλικών". Ο έμπειρος βουλευτής με μία κίνηση αμφισβήτησε ευθέως το «άνοιγμα» Μητσοτάκη προς τον πρώην πρωθυπουργό μέσω της επιλογής του Μάξιμου Χαρακόπουλου, εκφραστή της λαϊκής δεξιάς που ανήκει στον σκληρό πυρήνα των δυσαρεστημένων βουλευτών που δεν είχαν αξιοποιηθεί.

Το αίτημα του Γ. Βλάχου να στηθεί κάλπη για την εκλογή του Μ. Χαρακόπουλου δεν είχε ως άμεσο αποδέκτη τον νέο Γραμματέα αλλά την κυβέρνηση κατηγορώντας την ότι λειτουργεί αντιθεσμικά όπως στην ψηφοφορία για την Προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που επέλεξε την επιστολική ψήφο αντί της φυσικής παρουσίας των βουλευτών.

Ο Κ. Μητσοτάκης ενοχλημένος τον ρώτησε αν ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για Γραμματέας για να πάρει την απάντηση ότι η θέση του προτάθηκε επίσημα και την αρνήθηκε...