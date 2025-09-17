Η ΚΝΕ υπενθυμίζει πως «12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου και 5 χρόνια μετά την δικαστική απόφαση καταδίκης των ναζί εγκληματιών, οι περισσότεροι αποφυλακίζονται και κυκλοφορούν ελεύθεροι, όπως ο Μιχαλολιάκος, αρχηγός της ΧΑ!».

Με σύνθημα το «Τσακίζουμε τον φασισμό & το σύστημα που τον γεννά!» η ΚΝΕ εξέδωσε ανακοίνωση για την επέτειο μνήμης της Πέμπτης, οπότε και συμπληρώνονται 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

«Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013 ο αντιφασίστας μουσικός Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε από τους φασίστες της ναζιστικής-εγκληματικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή” (ΧΑ) στο Κερατσίνι με την προκλητική ανοχή της αστυνομίας. Είχαν προηγηθεί η επίθεση χρυσαυγιτών σε κομμουνιστές εργάτες στο Πέραμα και δολοφονικές επιθέσεις σε μετανάστες και Έλληνες εργάτες» αναφέρει η ΚΝΕ.

Σημειώνει πως ο «φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με νόμους και κανόνες. Μόνος φραγμός στη δράση του ο λαός και οι αγώνες! 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου και 5 χρόνια μετά την δικαστική απόφαση καταδίκης των ναζί εγκληματιών, οι περισσότεροι αποφυλακίζονται και κυκλοφορούν ελεύθεροι, όπως ο Μιχαλολιάκος, αρχηγός της ΧΑ!».

Η ΚΝΕ συνεχίζει λέγοντας πως «η αστική δικαιοσύνη είναι ιδιαίτερα “ευαίσθητη” όταν πρόκειται για τους ναζί, την ίδια ώρα που κυνηγά αγωνιστές εργάτες, φοιτητές, μαθητές και “μπαζώνει” την αλήθεια για το έγκλημα στα Τέμπη. Ο,τι κι να κάνει το αστικό κράτος, που εμφανίζεται ως “κράτος δικαίου” και οι κυβερνήσεις δε θα καταφέρουν να “ξεπλύνουν” τον ρόλο της ΧΑ και των άλλων φασιστικών συμμοριών ως το μακρύ χέρι του συστήματος, της εργοδοσίας, απέναντι σε όποιον σηκώνει κεφάλι. Μόνο η πάλη του λαού και της νεολαίας μπορεί να εξασφαλίσει την πραγματική καταδίκη των φασιστών και των αφεντικών τους. Γι’ αυτό πρέπει να δυναμώνει η οργάνωση στα σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους, στα μαθητικά συμβούλια, παντού».

Προσθέτει ακόμα πως «το σύστημα γεννά φονιάδες και ναζί! Το σύστημα τους θρέφει, αυτό δολοφονεί!».

Η ΚΝΕ τονίζει πως «όσο μεγαλώνουν οι δυσκολίες του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, τόσο εκείνο θα αξιοποιεί τους φασίστες ενάντια στον λαό και τη νεολαία, μαζί με την κρατική καταστολή και την χειραγώγηση. Όσο δυναμώνει η πολεμική προετοιμασία και η εμπλοκή της χώρας στους πολέμους, όσο δυναμώνει η επίθεση στα εργασιακά και μορφωτικά μας δικαιώματα, τόσο θα τους χρησιμοποιεί για να μας τρομοκρατήσουν, για να χύνουν το ρατσιστικό και εθνικιστικό τους δηλητήριο. Και φυσικά, στο όνομα του “μπαμπούλα” του φασισμού, καθαγιάζεται η αστική δημοκρατία, το σάπιο και διεφθαρμένο κράτος, τα κόμματα που έδειξαν ανοχή ή και στήριξη στη φασιστική δράση και τώρα εμφανίζονται υποκριτικά ως “πολέμιοι” του. Ο αγώνας ενάντια στο φασισμό είναι δεμένος με την πάλη για καλύτερη ζωή, για αυξήσεις στους μισθούς και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, για υγεία και παιδεία, για φιλία και αλληλεγγύη των λαών, για την ανατροπή του ταξικού, αντιλαϊκού κράτους και του συστήματος της εκμετάλλευσης!»

Παραθέτει τη φράση του Μπρέχτ πως «ο φασισμός είναι ο πιο ωμός, ο πιο θρασύς και ο πιο δόλιος καπιταλισμός» και υπογραμμίζει ότι «ο αγώνας για να ηττηθεί οριστικά ο φασισμός δεν τελειώνει όσο δεν ανατρέπεται ο καπιταλισμός, το σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει. Στον δρόμο για να κατακτήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας, στη μόρφωση, τη δουλειά, τη ζωή, συγκρουόμαστε με το σάπιο σύστημα και τους μπράβους του».

«Ο πιο επικίνδυνος, ο μοναδικός πραγματικός εχθρός του φασισμού είναι ο κομμουνισμός, και αυτό το ξέρει και ο ίδιος ο φασισμός» τονίζει η ΚΝΕ και υπενθυμίζει την 9η Μαΐου του 1945.

«Η Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, η συντριβή των ναζί και του Χίτλερ από τον Κόκκινο Στρατό δε σβήνει, ούτε ξεχνιέται, όσο και αν το προσπαθούν η ΕΕ και οι κυβερνήσεις με την ανιστόρητη εξίσωση φασισμού και κομμουνισμού. 80 χρόνια μετά, μας εμπνέει γιατί μας μαθαίνει πως μόνο η πάλη του λαού και της νέας γενιάς μπορεί να στείλει τα ναζιστικά αποβράσματα εκεί που ανήκουν: Στα σκουπίδια της Ιστορίας».

Καταλήγει στην ανακοίνωσή της πως «το χρέος παραμένει! Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ, όλοι όσοι αηδιάζουμε με τους φασίστες και τις σάπιες ιδέες τους, γινόμαστε μια γροθιά σε κάθε σχολείο, σχολή και γειτονιά για να τρώνε πόρτα οι φασίστες ξανά και ξανά! Με γνώση, τόλμη, δύναμη και συλλογικότητα σπάμε τον τσαμπουκά των φασιστών παντού. Εκφράζουμε με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη μας στα θύματα των πολέμων, σε πρόσφυγες και μετανάστες. Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά! Δυναμώνουμε κάθε μέρα τον αγώνα για τη ζωή και το μέλλον που μας αξίζει, για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Παύλος Φύσσας... ΠΑΡΩΝ!».