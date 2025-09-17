«Αυτό που απαιτείται, πριν και πέρα από τους εξοπλισμούς, είναι να αποκτήσει η χώρα μας πραγματική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» τονίζει η Νέα Αριστερά.

Σφοδρή κριτική στην απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra, κόστους άνω του 1 δισ. ευρώ, άσκησε η Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για «πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς» και πολιτική που «υποθηκεύει το μέλλον της χώρας».

Το κόμμα σημειώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «επιδιώκει να επιβάλει το δίλημμα “βούτυρο ή κανόνια”», τη στιγμή που, όπως υποστηρίζει, το πραγματικό δίλημμα είναι «κοινωνική συνοχή ή διάλυση, ειρήνη ή πολεμικοί τυχοδιωκτισμοί».

«Η χώρα χρειάζεται εξωτερική πολιτική»

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων δεν μπορεί να ταυτίζεται με «αδιέξοδες εξοπλιστικές κούρσες με τεράστιο οικονομικό κόστος» ούτε με «προσωπική εξοπλιστική διπλωματία» του πρωθυπουργού. Παράλληλα, υπενθυμίζει πως οι εξοπλισμοί έχουν συνδεθεί ιστορικά με σκάνδαλα και με τη χρεοκοπία της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση, ενώ «φορτώνει νέα χρέη δεκάδων δισ. στους φορολογούμενους», αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας, επιλέγοντας να λειτουργεί ως «καλό παιδί των ΗΠΑ».

Καταλήγοντας, η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πραγματική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, πριν και πέρα από τους εξοπλισμούς.