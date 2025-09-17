Το «Πίρι Ρέις» ότι δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας.

Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ δήλωσε για το «Πίρι Ρέις» ότι δεν απασχόλησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και πως δεν έχει καμία σχέση η διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Σηκώνεται πολύ θόρυβος. Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ», ανέφερε.

Ο Νίκος Δένδιας πρόσθεσε πως έγινε συζήτηση για την έγκριση της τροποποίησης της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων η οποία πέρασε πριν από λίγες ημέρες από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Μεταξύ άλλων ο υπουργός εθνικής άμυνας αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση της γενικής επιθεώρησης στρατού η οποία μετακινείται στη Λάρισα και στην δημιουργία μιας συνολικής διεύθυνσης πληροφοριών στο επίπεδο του ΓΕΕΘΑ.

Επίσης είπε ότι έγινε η παρουσίαση της 4ης φρεγάτας belharra «Θεμιστοκλή» καθώς το νομοθέτημα είναι έτοιμο και θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.

«Ο "Θεμιστοκλής" δεν είναι μία 4η φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί είναι belharra Στάνταρντ 2. Ο Θεμιστοκλής είναι Στάνταρντ 2.++. Έχει μία +10 αυξημένες δυνατότητες», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Στο επίκεντρο τα εξοπλιστικά και το μεταναστευτικό

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για 4η φρεγάτα τύπου FDI.

Τέλος, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε ενημέρωση για το μεταναστευτικό.