Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ μετά τη δήλωση της Σδούκου για τη Σεμερτζίδου.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την Αλεξάνδρα Σδούκου να δημοσιεύσει τα σχετικά πρακτικά του αρμόδιου οργάνου, μετά τη δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ πως η κομματική ιδιότητα της Πόπης Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου.

«Η κυρία Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον κύριο Μαρινάκη για την αυτοματοποιημένη διαγραφή της Πόπης Σεμερτζίδου από μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τόση μυστικότητα;», σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Είμαστε σίγουροι ότι η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας θα δημοσιεύσει τα πρακτικά του αρμόδιου κομματικού οργάνου, που επέβαλλε τη σχετική πειθαρχική ποινή όπως και την επιστολή κοινοποίησης της στην κυρία Σεμερτζίδου, γιατί εξάλλου… δεν έχουν και τίποτα να κρύψουν».