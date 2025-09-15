Ο κ. Δεστεμπασίδης έχει ήδη ασκήσει έφεση και αναμένει ότι το δευτεροβάθμιο Τριμελές Δικαστήριο θα αξιολογήσει πλήρως τα νομικά επιχειρήματα που παραλείφθηκαν, με στόχο την πλήρη αθώωσή του.

Το Μονομελές Δικαστήριο της Αθήναςέκρινε ένοχους τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της Novartis με τις κώδικες ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση κατ' εξακολούθηση σε βάρος πολιτικών προσώπων.

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες. Αντίστοιχα, η Μαρία Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

Στην πρώτη του δήλωση μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης ο κ. Δεστεμπασίδης τονίζει ότι «ίσως το ίδιο Μονομελές υπό άλλες συνθήκες και λιγότερες πιέσεις και υπόγειες απειλές, να απείχε από την επιβεβαίωση μίας αδυσώπητης Πολιτικής Δίωξης.»

Η δήλωση του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη

Πρόκειται για μια απόφαση σε πρώτο βαθμό, εν μέρει καταδικαστική κι εν μέρει αθωωτική, το καταδικαστικό αποτέλεσμα της οποίας είχαν προδιαγράψει κυβερνητικά στελέχη, ακόμη και την προτεραία της έκδοσής της, παραβιάζοντας το τεκμήριο αθωότητας. Ως Δικηγόρος είμαι ικανοποιημένος που αυτό που επιδίωκε το πολιτικό σύστημα, δηλαδή τον εγκλεισμό στη φυλακή ή τον βασανισμό μαρτύρων και Εισαγγελέων, δεν επετεύχθη. Ως Πολίτης όμως είμαι βαθιά απογοητευμένος που το μήνυμα που κάποιοι επεδίωκαν να εκπέμψει δόθηκε έστω και κουτσουρεμένο: Μην τολμήσει κανείς μάρτυρας που γνωρίζει να ανακοινώσει πιθανές πράξεις διαφθοράς. Αφενός ευελπιστούμε στον δεύτερο βαθμό, αφετέρου θα πράξουμε από κοινού με τον συνάδελφο κύριο Ιπποκράτη Μυλωνά καθετί επιβαλλόμενο σε κάθε ευρωπαϊκή και υπερεθνική Αρχή. Ίσως το ίδιο Μονομελές υπό άλλες συνθήκες και λιγότερες πιέσεις και υπόγειες απειλές, να απείχε από την επιβεβαίωση μίας αδυσώπητης Πολιτικής Δίωξης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση του συνηγόρου του κ. Ιπποκράτη Μυλωνά που ανέφερε ότι «μακάρι στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να νικήσουν τα νομικά επιχειρήματα και να μην κυριαρχήσει η πολιτική σκοπιμότητα εις βάρος της επιβολής του Δικαίου.»

Ολοκληρώθηκε σήμερα [15-9-2025] η δίκη της Νοβάρτις σε πρώτο βαθμό ενώπιον του Θ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Κατά την πεντάμηνη ακροαματική διαδικασία αναγνώσθηκαν και τα Πλη

ροφοριακά Σημειώματα του FBI που αναφέρουν χρηματισμό πολιτικών προσώπων. Επίσης αποδείχθηκε ότι ο εντολέας μου κ. Δεστεμπασίδης ορθά χαρακτηρίστηκε ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος στην Ελλάδα, ενώ δεν προέκυψε κανένα συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο για την ενοχή του.

Το Θ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο είχε αντίθετη άποψη και έκρινε όλως εσφαλμένα ότι οι καταθέσεις που έδωσε στην Ελλάδα, μετά από κλήση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ήταν ψευδείς. Επίσης το Δικαστήριο ορθά έκρινε ότι σε έξι περιπτώσεις ο κ. Δεστεμπασίδης δεν τέλεσε ψευδή καταμήνυση και τον αθώωσε, ενώ σε τρεις άλλες περιπτώσεις φερόμενης ψευδούς καταμήνυσης το Δικαστήριο δεν τόλμησε να υιοθετήσει την ορθή εισαγγελική πρόταση και τον έκρινε ένοχο. Επειδή σήμερα το Δικαστήριο υπέπεσε στο πολύ σοβαρό σφάλμα να μην απαγγείλει ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ από το σκεπτικό της απόφασης, παραβιάζοντας το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την καθαρογραφή της απόφασης για να μελετήσω τις σχετικές νομικές σκέψεις και να αξιολογήσω την πειστικότητά τους.

Ο σχολιασμός μιας ποινικής απόφασης προϋποθέτει γνώση του κειμένου αυτής, δεδομένο που σήμερα παρανόμως ελλείπει. Ήδη σήμερα ο κ. Δεστεμπασίδης άσκησε έφεση. Ελπίζω ότι το δευτεροβάθμιο τριμελές Δικαστήριο θα πράξει αυτό που, παρά το νόμο, ΔΕΝ έπραξε το Θ΄ Μονομελές, δηλαδή να μελετήσει και να αξιολογήσει τα λεπτομερή νομικά επιχειρήματα που ανέλυσα στη διήμερη αγόρευσή μου, τα οποία απλά αγνοήθηκαν.

Η επιβολή μιας μικρής, σχεδόν συμβολικής ποινής με αναστολή συνιστά κατά την άποψή μου μία ισχυρή ένδειξη της σαθρότητας της κατηγορίας, η οποία θα καταπέσει στο Εφετείο. Θα τελειώσω με μία ευχή: μακάρι στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να νικήσουν τα νομικά επιχειρήματα και να μην κυριαρχήσει η πολιτική σκοπιμότητα εις βάρος της επιβολής του Δικαίου. Ο εντολέας μου κ. Δεστεμπασίδης, που ήταν παρών σε όλες τις συνεδριάσεις του Θ΄ Μονομελούς, θα ξαναπεί στην κατ’ έφεση δίκη την αλήθεια για το σκάνδαλο Νοβάρτις, δίνοντας πάλι την ευγενική μάχη του μάρτυρα δη

μοσίου συμφέροντος, ο οποίος ασκεί το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και προστατεύεται κατ’ άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, με σκοπό την πλήρη αθώωσή του.