Καταδικάστηκαν για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης κατ' εξακολούθηση.

Ένοχοι κρίθηκαν για ψευδείς καταθέσεις αλλά και ψευδή καταμήνυση οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη οι οποίοι ως «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» είχαν ισχυριστεί ότι πολιτικά πρόσωπα χρηματιστηκαν από την φαρμακοβιομηχανία.

Ποινή φυλάκισης 25 μηνών επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στο Φιλιστωρα Δεστεμπασίδη και ποινή 33 μηνών με τριετή αναστολή στη Μαρία Μαραγγέλη με τριετή αναστολή.

Η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ανακοίνωσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για όλες τις πράξεις ψευδούς κατάθεσης και για πράξεις ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων. Παράλληλα τους κήρυξε αθώους λόγω αμφιβολιών για κάποιες από τις πράξεις που τους έχουν αποδοθεί.

Για τον κ. Δεστεμπασίδη η πρόεδρος ανακοίνωσε: ενοχή για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη. Επίσης κρίθηκε ένοχος για ψευδή κατάθεση σε βάρος οκτώ πολιτικών προσώπων.

Η κ. Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Αντώνη Σαμαρά,Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου και Μάριου Σαλμά. Επίσης ένοχη για ψευδή κατάθεση σε βάρος των οκτώ προσώπων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος του Άδωνι Γεωργιάδη για υποστήριξη της κατηγορίας ανέφερε «Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Οι επιστρατευθέντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του .

Η απόφαση θωρακίζει την Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς, που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας , χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες. Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό , σήμερα θα πρέπει να αναλογισθούν τι έπραξαν».

Εισαγγελέας: Ενοχή για ψευδή κατάθεση αλλά όχι για ψευδή καταμήνυση

Αξιολογώντας τα στοιχεία που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή της Μαρίας Μαραγγέλη και για τα 8 πρόσωπα ενώ για το Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη για τα 4 από αυτά.

Ωστόσο και για τους δύο κατηγορουμένους η εισαγγελέας Ειρήνη Πελεκάνου πρότεινε να απαλλαγούν από το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης με το σκεπτικό πως « οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να καταθέσουν στο πλαίσιο έρευνας έπειτα από καταγγελία που είχε ήδη γίνει και η κατηγορία αυτή προστέθηκε αυτεπάγγελτα από την Εισαγγελία».

Για ποια πρόσωπα πρότεινε ενοχή η εισαγγελέας

Συγκεκριμένα, η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε την ενοχή της Μαρίας Μαραγγέλη για ψευδή κατάθεση σε βάρος των Αντώνη Σαμαρά, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά, Αδωνι Γεωργιάδη, Δημήτρη Αβραμόπουλου, Γιάννη Στουρνάρα και της συζύγου του, Λίνα Νικολοπούλου, αλλά και του Νίκου Μανιαδάκη.

Επίσης, εισηγήθηκε την ενοχή του Φ. Δεστεμπασίδη για μέρος των καταθέσεών του εις βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Δημήτρη Αβραμόπουλου, Γιάννη Στουρνάρα και της συζύγου του, Λίνας Νικολοπούλου.

Η διαφορετική ποινική μεταχείριση που επιφύλαξε η εισαγγελέας στους δύο κατηγορουμένους έγκειται στο γεγονός ότι η μεν Μαρία Μαραγγέλη όσα κατέθεσε τα παρουσίασε ως πραγματικά περιστατικά, ενώ ο Φ. Δεστεμπασίδης απέδωσε την πλειονότητα των καταγγελιών του στα λεγόμενα του Κ. Φρουζή, μεταφέροντας ουσιαστικά πληροφορίες και όχι γεγονότα. Όπως χαρακτηριστικά είπε η κ. Πελεκάνου, «όποιος κηρύσσεται ένοχος για ψευδή κατάθεση πρέπει συνειδητά να καταθέτει ψευδή περιστατικά, κρίσεις και απόψεις δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την περίπτωση».

Κλείνοντας την αγόρευσή της ανέφερε: «Οι κατηγορούμενοι πίστευαν ότι μπορούν να πουν ό,τι θέλουν γιατί ήταν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων και δεν μπορούσε να τους ακουμπήσει κανείς. Παρ’ όλα αυτά επέλεξαν από την αρχή να πουν ότι μεταφέρουν όσα ξέρουν από τον Φρουζή. Προσθέτοντας βέβαια δικές τους κορόνες. Ο Φρουζής όμως τα αρνείται, αλλά δεν τους έχει καταμηνύσει… Δεν θέλει πράγματι δικαστικούς αγώνες, όπως είπε; Ή φοβάται ότι μια προκαταρκτική εξέταση θα σκάψει παραπάνω; Το δικαστήριο αυτό δεν δικάζει εγκλήματα διαφθοράς, είναι ένα απλό Μονομελές. Το ζήτημα δεν είναι η δυσφήμηση των προσώπων, αλλά διακυβεύτηκε η ορθή απονομή της Δικαιοσύνης».