Τέσσερις μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους σε σε ποινές φυλάκισης 33 και 25 μηνών, αντίστοιχα, με τριετή αναστολή, ομόφωνα ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκαν οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis.

Ούτε ένας από τους δικαστές του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου δεν εξέφρασε διαφορετική άποψη με αποτέλεσμα τόσο ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης όσο και η Μαρία Μαραγγέλη να καταδικαστούν,όπως και πρωτοδίκως, για ψευδή κατάθεση κατά συρροή σε βάρος όλων των πολιτικών προσώπων που στράφηκαν εναντίον τους με μηνύσεις και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος ορισμένων εξ αυτών.

Συγκεκριμένα ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης ο οποίος ως προστατευόμενος μάρτυρας είχε την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» κρίθηκε ένοχος για ψευδή καταμήνυση των Αδωνι Γεωργιάδη, του Ανδρέα Λοβερδου και του Νίκου Μανιαδάκη.

Η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση», Μαρία Μαραγγέλη καταδικάστηκε για το ίδιο αδίκημα σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Αντώνη Σαμαρά και Ανδρέα Λοβερδου. Πρωτόδικα η Μαρία Μαραγγέλη είχε καταδικαστεί για ψευδή καταμήνυση σε βάρος πέντε προσώπων ενώ άλλες τρεις πράξεις εναντίον του Ανδρέα Λοβερδου παραγράφηκαν στα τέλη Νοεμβρίου, όπως επίσης παραγράφηκε η ψευδή καταμήνυση σε βάρος του Μάριου Σαλμά.

Και στους δύο καταδικασθέντες το δικαστήριο, όπως και πρωτοδίκως αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Κατά την απολογία της η Μαρία Μαραγγέλη παραδέχθηκε ότι υπήρξε μάρτυρας και στην Αμερική, από όπου και έλαβε χρηματικό ποσό ως….«βραβείο», όπως η ίδια το χαρακτήρισε, ενώ αντίθετα ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και αρνήθηκε να απαντήσει.

Η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευση της ζήτησε την καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, όπως και πρωτοδίκως, επισημαίνοντας, μεταξύ πολλών άλλων, ότι η υπόθεση της Novartis αποτελεί βαρύ πλήγμα για τη δημοκρατία. «Όλη η υπόθεση στηρίχθηκε τελικά σε αυτές τις καταθέσεις… Ο τρόπος που ελήφθησαν οι καταθέσεις είναι περίεργος. Δεν ανταποκρίνονται σε σοβαρή διαδικασία. Βέβαια, οι υπογράφοντες έχουν την ευθύνη. Ασκήθηκε και μια πίεση στους εισαγγελείς να περαιώσουν αυτή τη δικογραφία» σημείωσε η εισαγγελική λειτουργός.