Αναχώρησε από τη Σύρο για τη Γάζα το πλοίο της ελληνικής αποστολής, που φέρει την ονομασία «Οξυγόνο», με στόχο να ενωθεί με τον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flottila.
{https://www.youtube.com/watch?v=U62pDQ9-R6I}
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κάνει λόγο για «ένα γενναίο εγχείρημα με στόχο να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός της Γάζας και να μεταφερθεί το παγκόσμιο μήνυμα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Χτες βράδυ σάλπαρε από τη Σύρο η ελληνική αποστολή που θα ενωθεί με τον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flottila.
Είναι ένα γενναίο εγχείρημα με στόχο να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός της Γάζας και να μεταφερθεί το παγκόσμιο μήνυμα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.
Στέλνω τον πιο θερμό χαιρετισμό μου στο πλήρωμα της ελληνικής αποστολής. Και είμαι περήφανος που η συντρόφισσά μας βουλεύτρια και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας Πέτη Πέρκα βρίσκεται εκεί.
Η κυβέρνηση της Δεξιάς δεν έχει κάνει τίποτα για να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.
Η Αριστερά δείχνει τον δρόμο. Της έμπρακτης αλληλεγγύης και της υπεράσπισης του ανθρωπισμού.
Το Global Sumud Flottila πρέπει να φτάσει στον προορισμό του: στη Γάζα.
Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για αυτό.
Να πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει το ελάχιστο: να εγγυηθεί την ασφάλεια της αποστολής απέναντι στις αυταρχικές πρακτικές ενός κράτους που δεν σέβεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
Το Global Sumud Flottila είναι η φωνή μας.
Και για αυτό, το ταξίδι του είναι και δικό μας ταξίδι.
Μέχρι την τελική νίκη».
{https://www.facebook.com/100044485627317/posts/1317917499701092/?rdid=oW3udfLTkNiICCgM#}