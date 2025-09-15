Το Global Sumud Flottila πρέπει να φτάσει στον προορισμό του: στη Γάζα, τονίζει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

Αναχώρησε από τη Σύρο για τη Γάζα το πλοίο της ελληνικής αποστολής, που φέρει την ονομασία «Οξυγόνο», με στόχο να ενωθεί με τον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flottila.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κάνει λόγο για «ένα γενναίο εγχείρημα με στόχο να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός της Γάζας και να μεταφερθεί το παγκόσμιο μήνυμα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης».

«Χτες βράδυ σάλπαρε από τη Σύρο η ελληνική αποστολή που θα ενωθεί με τον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flottila.

Είναι ένα γενναίο εγχείρημα με στόχο να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός της Γάζας και να μεταφερθεί το παγκόσμιο μήνυμα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

Στέλνω τον πιο θερμό χαιρετισμό μου στο πλήρωμα της ελληνικής αποστολής. Και είμαι περήφανος που η συντρόφισσά μας βουλεύτρια και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας Πέτη Πέρκα βρίσκεται εκεί.

Η κυβέρνηση της Δεξιάς δεν έχει κάνει τίποτα για να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Η Αριστερά δείχνει τον δρόμο. Της έμπρακτης αλληλεγγύης και της υπεράσπισης του ανθρωπισμού.

Το Global Sumud Flottila πρέπει να φτάσει στον προορισμό του: στη Γάζα.

Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για αυτό.

Να πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει το ελάχιστο: να εγγυηθεί την ασφάλεια της αποστολής απέναντι στις αυταρχικές πρακτικές ενός κράτους που δεν σέβεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Το Global Sumud Flottila είναι η φωνή μας.

Και για αυτό, το ταξίδι του είναι και δικό μας ταξίδι.

Μέχρι την τελική νίκη».

