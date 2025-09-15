Ζητώντας εκλογές, θέτοντας ως εκλογικό στόχο τη νίκη του ΠΑΣΟΚ και αποφεύγοντας να περιγράψει το πλαίσιο δυνητικών μετεκλογικων συνεργασιών, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έβαλε ψηλά τον πήχη με βάση τον οποίο θα κριθεί το κόμμα του και ο ίδιος προσωπικά μετά τις εκλογές.

Στην Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει ικανοποίηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ. Θεωρούν ότι ενισχύθηκε η κυβερνητική εικόνα του ΠΑΣΟΚ και η ηγετική εικόνα του ίδιου, αισιοδοξώντας ότι αυτή η θετική εντύπωση, που πιστεύουν ότι δημιουργήθηκε, θα αποτυπωθεί και δημοσκοπικά.

Το γεγονός ότι η κριτική του Μεγάρου Μαξίμου επιστρέφει στα «λεφτόδεντρα» και στον «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ» ερμηνεύεται από τους περισσότερους στην αξιωματική αντιπολίτευση ως εγκατάλειψη της συναινετικής διάθεσης που είχε δείξει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ προς το ΠΑΣΟΚ, κάτι που, γενικά, διευκολύνει τη συσπείρωση του δικομματισμού.

Το νέο στοιχείο στη στρατηγική του Ν. Ανδρουλάκη είναι το αίτημα για εκλογές. Μέχρι τώρα μιλούσε για την επιτακτική ανάγκη πολιτικής αλλαγής αλλά απέφευγε να ζητήσει ευθέως κάλπες. Από το βήμα της ΔΕΘ πήρε αυτή την πρωτοβουλία η οποία θα κριθεί στην πράξη ως προς την αποτελεσματικότητά της για την ενίσχυση της δυναμικής του ΠΑΣΟΚ.

Κατά τα άλλα, δεν υπήρξαν εκπλήξεις. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται δυνητικές μετεκλογικές συνεργασίες. Θέτοντας ως εκλογικό στόχο για το ΠΑΣΟΚ την εκλογική νίκη έστω με μία ψήφο δεν εξήγησε ούτε σε γενικές γραμμές πώς αντιλαμβάνεται την επόμενη μέρα.

Ανέφερε ότι στόχος είναι να βρεθεί η ΝΔ στην αντιπολίτευση και αυτό σε συνδυασμό με τη σφοδρή κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό οδηγεί στην εκτίμηση ότι απέκλεισε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Όμως, κατά τα άλλα, δεν εξήγησε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που τίθεται θέμα αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων ούτε σε ποια κόμματα θα απευθυνθεί για σχηματισμό κυβέρνησης εφόσον κερδίσει τις εκλογές χωρίς αυτοδυναμία («δεν είμαι Νοστράδαμος» είπε παραπέμπτοντας στους συσχετισμούς που θα προκύψουν στην επόμενη Βουλή). Δεν αναφέρθηκε καν σε κάποιο προγραμματικό πλαίσιο που θα προτείνει για να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας ούτε μίλησε γενικώς για κόμματα του προοδευτικού τόξου.

Ρωτήθηκε για όλα αυτά τόσο πολλές φορές και έδωσε τόσο εκτενείς απαντήσεις χωρίς όμως να αρθεί ούτε ελάχιστα η αοριστία και η ασάφεια, που γίνονται αντικρουόμενες αναγνώσεις στο παρασκήνιο.

Άλλοι λένε ότι δεν απέκλεισε με τόσο κατηγορηματικό τρόπο όσο παλαιότερα το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ, άλλοι ότι κράτησε ίσες αποστάσεις μεταξύ ΝΔ και κομμάτων της Αριστεράς, άλλοι ότι ζήτησε εκλογές για να αποφευχθεί οποιαδήποτε εσωκομματική αναταραχή σε περίπτωση που οι επόμενες δημοσκοπήσεις δεν δείξουν άνοδο του ΠΑΣΟΚ.

Στα επιτελεία των άλλων κομμάτων η γενική αίσθηση είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σημαντικά για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την ΔΕΘ.

Οι περισσότεροι, πάντως, αναγνωρίζουν ως δυνατό σημείο των προγραμματικών θέσεων που παρουσίασε ο Ν. Ανδρουλάκης την πρόταση για την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό του κράτους.