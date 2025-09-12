Games
ΣΥΡΙΖΑ για αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: Δυναμώνουμε τον αγώνα κατά του φασισμού

ΣΥΡΙΖΑ για αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: Δυναμώνουμε τον αγώνα κατά του φασισμού Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
«Η αποφυλάκιση προκαλεί τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του ελληνικού λαού» σημειώνει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η αποφυλάκιση του αμετανόητου αρχηγού της ναζιστικής, εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκου Μιχαλολιάκου, προκαλεί βάναυσα τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του ελληνικού λαού και θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «δεν ξεχνά τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς, το μίσος, το ρατσιστικό μένος τους και την βία που πρεσβεύουν και ασκούν, έχοντας ως στόχο τη δημοκρατία και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα» και καταλήγει:

«Είναι η ώρα τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα, τα κοινωνικά κινήματα, οι συλλογικότητες, κάθε δημοκράτης πολίτης, να δυναμώσουν τον αγώνα τους απέναντι στον φασισμό με κάθε μορφή του, αλλά και στις φασιστικές πρακτικές.

