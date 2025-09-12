Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Αναθέρμανε τα σενάρια συνεργασιών ο Χαρίτσης σε ερώτηση του Dnews

Αναθέρμανε τα σενάρια συνεργασιών ο Χαρίτσης σε ερώτηση του Dnews Φωτογραφία: ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSΙ
Ο Αλέξης Χαρίτσης άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και αναφέρθηκε με θετικό τρόπο στο πολιτικό έργο του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Αναθέρμανε τα σενάρια για πιθανές συνεργασίες της Νέας Αριστεράς με όμορους πολιτικούς χώρους στο άμεσο μέλλον ο Αλέξης Χαρίτσης σε ερώτηση που του έγινε από το Dnews.gr.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ρωτήθηκε για το εάν έχει βρεθεί σε αδιέξοδο ο διάλογος της Νέας Αριστεράς με σκοπό τις συνεργασία λόγω της εσωκομματικής κατάστασης, όσο και για το πώς σκοπεύει να υπερβεί τα εμπόδια που έχουν προκύψει εσωκομματικά.

Στην απάντησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς παραδέχτηκε ότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά όπως χαρακτηριστικά ανέφερε με έμφαση στην απάντησή του «υπάρχουν οι δυνατότητες και δεν υπάρχουν μόνο αδιέξοδα».

Προκειμένου ο κ. Χαρίτσης να τονίσει τις δυνατότητες συγκλίσεων που διανοίγονται στο άμεσο μέλλον, υπενθύμισε τις κοινές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για την Παλαιστίνη, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την Προανακριτική, ενώ δεν απέκλεισε και νέες πρωτοβουλίες.

Αιχμές προς Ανδρουλάκη - «Θετικές» οι πρωτοβουλίες Δούκα

Ωστόσο, ο κ. Χαρίτσης επέλεξε να αφήσει και αιχμές προς το πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη αλλά και να αναφερθεί με θετικό τρόπο στο πολιτικό έργο του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χαρίτσης αναφερόμενος σε πολιτικά ζητήματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ένα εν δυνάμει πεδίο σύγκλισης μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων, υπενθύμισε τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο Παλαιστινιακό και χαρακτήρισε «αδιανόητη» τη στάση του κ. Ανδρουλάκη σε ένα ζήτημα το οποίο - όπως χαρακτηριστικά είπε - «αποτελεί το ηθικό όριο της ανθρωπότητας».

Και ενώ ο κ. Χαρίτσης άσκησε κριτική προς το πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη, επέλεξε να κρατήσει εντελώς διαφορετική στάση προς το πρόσωπο του κ. Δούκα.

Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε πολύ θετικές τις πρωτοβουλίες του κ. Δούκα ειδικά σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό και ενδεικτικά ανέφερε ότι «θέλουμε την αυτοδιοίκηση να παίζει έναν τέτοιο ρόλο και να μην κάθεται στα αυγά της».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Μαγιορκίνης για τον «Candidozyma auris»: «Έχει αναπτύξει μεγάλη αντοχή στα νοσοκομεία»

Μαγιορκίνης για τον «Candidozyma auris»: «Έχει αναπτύξει μεγάλη αντοχή στα νοσοκομεία»

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Πέτη Πέρκα στο Dnews: Τα μέτρα Μητσοτάκη ωφελούν τα μεγάλα εισοδήματα

Πέτη Πέρκα στο Dnews: Τα μέτρα Μητσοτάκη ωφελούν τα μεγάλα εισοδήματα

Πολιτική
Στο Ωνάσειο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης - Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Στο Ωνάσειο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης - Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Πολιτική
Διάλογος μετ&#039; εμποδίων για ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Αριστερά

Διάλογος μετ' εμποδίων για ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Αριστερά

Ο Πληροφοριοδότης
Νέα Αριστερά: Ο Αλέξης Χαρίτσης στη ΔΕΘ

Νέα Αριστερά: Ο Αλέξης Χαρίτσης στη ΔΕΘ

Πολιτική

NETWORK

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Candidozyma auris: Τι είναι ο μύκητας που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας

Candidozyma auris: Τι είναι ο μύκητας που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ

Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ

healthstat.gr
ΕΟΠΥΥ: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις 17/09

ΕΟΠΥΥ: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις 17/09

healthstat.gr
Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

healthstat.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr