Αναθέρμανε τα σενάρια συνεργασιών ο Χαρίτσης σε ερώτηση του Dnews

Ο Αλέξης Χαρίτσης άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και αναφέρθηκε με θετικό τρόπο στο πολιτικό έργο του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Αναθέρμανε τα σενάρια για πιθανές συνεργασίες της Νέας Αριστεράς με όμορους πολιτικούς χώρους στο άμεσο μέλλον ο Αλέξης Χαρίτσης σε ερώτηση που του έγινε από το Dnews.gr.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ρωτήθηκε για το εάν έχει βρεθεί σε αδιέξοδο ο διάλογος της Νέας Αριστεράς με σκοπό τις συνεργασία λόγω της εσωκομματικής κατάστασης, όσο και για το πώς σκοπεύει να υπερβεί τα εμπόδια που έχουν προκύψει εσωκομματικά.

Στην απάντησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς παραδέχτηκε ότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά όπως χαρακτηριστικά ανέφερε με έμφαση στην απάντησή του «υπάρχουν οι δυνατότητες και δεν υπάρχουν μόνο αδιέξοδα».

Προκειμένου ο κ. Χαρίτσης να τονίσει τις δυνατότητες συγκλίσεων που διανοίγονται στο άμεσο μέλλον, υπενθύμισε τις κοινές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για την Παλαιστίνη, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την Προανακριτική, ενώ δεν απέκλεισε και νέες πρωτοβουλίες.

Αιχμές προς Ανδρουλάκη - «Θετικές» οι πρωτοβουλίες Δούκα

Ωστόσο, ο κ. Χαρίτσης επέλεξε να αφήσει και αιχμές προς το πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη αλλά και να αναφερθεί με θετικό τρόπο στο πολιτικό έργο του δήμαρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χαρίτσης αναφερόμενος σε πολιτικά ζητήματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ένα εν δυνάμει πεδίο σύγκλισης μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων, υπενθύμισε τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο Παλαιστινιακό και χαρακτήρισε «αδιανόητη» τη στάση του κ. Ανδρουλάκη σε ένα ζήτημα το οποίο - όπως χαρακτηριστικά είπε - «αποτελεί το ηθικό όριο της ανθρωπότητας».

Και ενώ ο κ. Χαρίτσης άσκησε κριτική προς το πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη, επέλεξε να κρατήσει εντελώς διαφορετική στάση προς το πρόσωπο του κ. Δούκα.

Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε πολύ θετικές τις πρωτοβουλίες του κ. Δούκα ειδικά σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό και ενδεικτικά ανέφερε ότι «θέλουμε την αυτοδιοίκηση να παίζει έναν τέτοιο ρόλο και να μην κάθεται στα αυγά της».



