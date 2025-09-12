Games
Νέα δημοσκόπηση: Ο Δένδιας το απόλυτο φαβορί για την ηγεσία της ΝΔ - Ακολουθεί ο Πιερρακάκης

Νέα δημοσκόπηση που θα δει το φως της δημοσιότητας το Σάββατο δείχνει ότι ο Νίκος Δένδιας είναι το φαβορί για την ηγεσία της ΝΔ.

Μία νέα δημοσκόπηση, που θα δημοσιευτεί το Σάββατο στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» έρχεται να καταγράψει τα φαβορί για την ηγεσία της ΝΔ σε περίπτωση που ανοίξει το θέμα της διαδοχής.

Στο ερώτημα: «Στην περίπτωση που ο Κ. Μητσοτάκης αποχωρήσει από την ηγεία της ΝΔ, ποιον από τους παρακάτω θεωρείτε καταλληλότερο για να αναλάβη τη θέση του Προέδρου», ο Νίκος Δένδιας αποτελεί το απόλυτο φαβορί, τόσο στο σύνολο, όσο και στους ψηφοφόρους της ΝΔ.

Σύμφωνα με τον πίνακα της δημοσκόπησης, που δημοσιεύει σήμερα η στήλη BIG MOUTH, στο Powergame, ο Νίκος Δένδιας συγκεντρώνει το 37% στο σύνολο και το 48,7% στους ψηφοφόρους της.

Ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 9,2% στο σύνολο και 14,7% στους ψηφοφόρους της ΝΔ. Στην τρίτη θέση ο Κωστής Χατζηδάκης, στην τέταρτη ο Βασίλης Κικίλιας, στην πέμπτη ο Άδωνις Γεωργιάδης και στην έκτη ο Μάκης Βορίδης.

Στους ψηφοφόρους της ΝΔ η κατάσταση διαφοροποείται ελαφρώς.

dimoskopisi-dendias_4d63d.jpg

