Μητσοτάκης σε εμίρη του Κατάρ: Ανεπίτρεπτη η παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας

Τηλεφωνική επικοινωνία του Μητσοτάκη με τον εμίρη του Κατάρ.

Δύο ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα, εναντίον ηγετικών στελεχών της Χαμάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Στη συνομιλία τους, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε «στην ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, στην οποία δεν γίνεται αναφορά ότι επρόκειτο για επίθεση του Ισραήλ.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

