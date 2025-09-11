Games
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ζητά νέες εξηγήσεις από τον Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ζητά νέες εξηγήσεις από τον Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατάθεσε αίτημα για Κατάθεσης Εγγράφων προς τον ίδιο τον κ. Μυλωνάκη, ζητώντας επίσημα τα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνεχίζει την πίεση στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη με επίκεντρο τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την ομιλία της στη Βουλή στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, κατά την οποία αποκάλυψε δημοσιεύματα και ντοκουμέντα που αμφισβητούν την «αναρμοδιότητα» που επικαλέστηκε ο κ. Μυλωνάκης, η κ. Κωνσταντοπούλου κατέθεσε Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων. Ζητά επίσημα το υπόμνημα («εσωτερικό σημείωμα») που της είχε διαβιβαστεί τον Ιούνιο 2025 και σχετίζεται με κρίσιμες πτυχές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και κάθε συναφές έγγραφο που αφορά τη δημιουργία και διαβίβαση του υπομνήματος. Στην Αίτηση επισημαίνεται ότι το υπόμνημα συντάχθηκε από εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης, περιήλθε στην κατοχή του Υφυπουργού και είχε καθοριστικό ρόλο στην κυβερνητική στρατηγική για το θέμα. Η κ. Κωνσταντοπούλου υπογραμμίζει ότι η άρνηση κατάθεσης του εγγράφου παραβιάζει την διαφάνεια και την κοινοβουλευτική λειτουργία.

Σύμφωνα με δελτίου τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας «η Ζωή Κωνσταντοπούλου ακολουθώντας κάθε νόμιμη ενέργεια και κάθε θεσμικό μέσο που θα συμβάλλει στην αποκάλυψη της αλήθειας πιέζει για την αίτηση κατάθεσης εγγράφων. Η πρόεδρος του κόμματος είχε καλέσει τον κ. Μυλωνάκη να δώσει εξηγήσεις για το νέο σκάνδαλο παρακολουθήσεων, που τον εμπλέκει σε κατάφωρη παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών αλλά και της μυστικότητας των Εισαγγελικών Ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκείνος, σε μια πρωτοφανή επίδειξη θεσμικής περιφρόνησης, επικαλέστηκε «αναρμοδιότητα» να απαντήσει… για τον ίδιο του τον εαυτό.

Μετά την ομιλία της στη Βουλή στις 9/9/25, που έφερε στο φως δημοσιεύματα - ντοκουμέντα που αποτελούν ατράνταχτες αποδείξεις ότι ο κος Μυλωνάκης μόνο "αναρμόδιος" δεν είναι, προχώρησε άμεσα στην επόμενη ενέργεια: την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον ίδιο τον κ. Μυλωνάκη, ζητώντας επίσημα τα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αίτησης, όπως κατατέθηκε στη Βουλή:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ, ΓΙΩΡΓΟ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ, ΆΛΛΩΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2025

Κύριε Υφυπουργέ παρά τω Πρωθυπουργώ,

Την περασμένη Δευτέρα 1/9/2025 πήρατε για πρώτη φορά τον λόγο στη Βουλή ως Κυβερνητικό πρόσωπο και ως ο στενότερος συνεργάτης του Πρωθυπουργού, μετά από σχεδόν 15 μήνες θητείας σας στη θέση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, προκειμένου να απαντήσετε στην υπ’ αρ. 1254/25.8.2025 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Καραμέρου, με θέμα την διαβίβαση και υποβολή προς εσάς πολυσέλιδου (43 σελίδων) υπομνήματος για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για το οποίο είχαν υπάρξει πολλά δημοσιεύματα.

Προσερχόμενος στη Βουλή, αποδεχθήκατε την αρμοδιότητά σας για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την εσωτερική λειτουργία της Προεδρίας της Κυβέρνησης, περιγράψατε τον Επιτελικό σας ρόλο, εξηγώντας ότι εσείς ζητήσατε από εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης «εσωτερικό σημείωμα» (δηλαδή υπόμνημα) για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ισχυρισθήκατε ότι σε αυτό το σημείωμα βασίσθηκε η πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και περιέχει τμήματά του. Δηλώσατε συγκεκριμένα μάλιστα ότι το σημείωμα αυτό «περιγράφει πολλά ζητήματα οργανωτικού χαρακτήρα του συστήματος πληρωμών και ενισχύσεων», ενώ δηλώσατε ότι «το έλαβα στα μέσα Ιουνίου 2025» και ότι ο συντάκτης «είναι ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας γύρω από τα αγροτικά ζητήματα, που υπηρετεί στην Προεδρία της Κυβέρνησης».

Με αυτόν τον τρόπο συνομολογήσατε ότι η στρατηγική της ΝΔ στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ χαράχθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου και από εσάς, που δεν είστε Κοινοβουλευτικό πρόσωπο, ενώ, όπως είναι γνωστό, η διαδικασία σύστασης εξεταστικής επιτροπής γίνεται με την Πρωτοβουλία και τις υπογραφές βουλευτών και αποτελεί αμιγώς κοινοβουλευτική διαδικασία.

Περαιτέρω, συνομολογήσατε και δηλώσατε ότι το «εσωτερικό σημείωμα» αυτό «το λάβατε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν σας, αξιολογήθηκε και συνεκτιμήθηκε μαζί με άλλα δεδομένα» και ότι «ορισμένα σημεία αυτού του σημειώματος έχουν περιληφθεί στην πρότασή μας».

Ουσιαστικά επιβεβαιώσατε και τον κεντρικό ρόλο σας στην συνολική χάραξη στρατηγικής στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των κακουργημάτων που συνδέονται με τη λειτουργία του, ρόλο ο οποίος περιγράφεται σε δημοσιεύματα, που σας εμφανίζουν ως τον εμπνευστή της άκυρης και αντικοινοβουλευτικής απουσίας των βουλευτών της ΝΔ από την ψηφοφορία για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους κκ. Βορίδη και Αυγενάκη και της οργανωμένης αποστολής επιστολικών ψήφων, που είναι αμφίβολο εάν αποτυπώνουν την πραγματική βούληση των βουλευτών, αφού υπήρξαν ακόμη και βουλευτές που δεν γνώριζαν αν έχουν ψηφίσει ή όχι…

Το ανωτέρω «εσωτερικό σημείωμα», που είναι υπόμνημα, μολονότι προσπαθήσατε να το εμφανίσετε ως «άτυπο» προκύπτει ότι έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που το καθιστούν έγγραφο το οποίο δικαιούται να γνωρίζει η Βουλή και οι πολίτες: συντάχθηκε, όπως δηλώσατε, από εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης, δηλαδή από δημόσιο υπάλληλο, που αμείβεται με τα χρήματα του Ελληνικού λαού και υπηρετεί στο ανώτατο επίπεδο, συντάχθηκε επί τούτου εν αναφορά με μια μείζονα υπόθεση δημοσίου συμφέροντος και κυβερνητικής-κρατικής διαφθοράς, το έχετε δε, στην κατοχήσας, υπό την ιδιότητα σας, ως μέλους της Κυβέρνησης. Αφορά κρίσιμες πτυχέςτου Σκανδάλου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σας υποβλήθηκε με την υπηρεσιακή σας ιδιότητα από υπηρεσιακό πρόσωπο, μετά από σχετικό αίτημα και παραγγελία σας, τούτο δε έγινε ακριβώς κατά τον κρίσιμο χρόνο που αποκαλύπτονταν τα σκάνδαλα, με τα οποία συνδέονται Κυβερνητικά πρόσωπα και κομματικά πρόσωπα με τα οποία είχε άμεση επαφή ο Πρωθυπουργός και ακριβώς το επίμαχο διάστημα που ανακοινωνόταν η διαβίβαση της πρώτης ποινικήςδικογραφίας της Ευρωπαικής Εισαγγελίας στην Βουλή, διαδικασία την οποία ηΚυβέρνηση καθυστέρησε επί 1 εβδομάδα και πάλι ακριβώς τον κρίσιμο χρόνο, καθυστερώντας σοβαρά την άφιξη της ποινικής δικογραφίας στη Βουλή.

Συνεπώς και αυτονοήτως, το Κοινοβούλιο, οι πολίτες και οι βουλευτές έχουν δικαίωμα να πληροφορηθούν το περιεχόμενο και τα πλήρη στοιχεία του υπομνήματος άλλως «σημειώματος», που, όπως προκύπτει από όλες τις δηλώσεις σας, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις και στην στρατηγική που ακολουθήθηκε από τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικαιούνται να γνωρίζουν ποιος εξειδικευμένος συνεργάτης σας συνέταξε το υπόμνημα, άλλως «σημείωμα», πότε, απαντώντας σε ποια ερωτήματα, ποιες οι κρίσιμες διαπιστώσεις και τι ακριβώς καταγράφει, απευθυνόμενος προς εσάς και τον Πρωθυπουργό, για το υπό διερεύνηση Σκάνδαλο. Δικαιούνται επίσης να γνωρίζουν και ποια σημεία του σημειώματος δεν περιελήφθησαν στην πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι προέρχονταν από «εξειδικευμένο συνεργάτη σας». Όλα τα ανωτέρω άπτονται της ουσιαστικής λειτουργίας της Διαφάνειας σε μια Δημοκρατία, αλλά και της απονομής της Δικαιοσύνης, η οποία, όσον αφορά την ποινική δικογραφία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, εμποδίζεται με το μπλοκάρισμα της σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής, το οποίο όλα δείχνουν ότι εσείς οργανώσατε.

Σημειωτέον ότι η πολύμηνη εκ μέρους σας απόκρυψη της ύπαρξης του εγγράφου αυτού, μέχρι του σημείου που η ύπαρξή του έγινε γνωστή από τα δημοσιεύματα, η μη κατάθεσή του μέχρι σήμερα στη Βουλή και η προσπάθεια αλλοίωσης της πραγματικής φύσεως και σημασίας του εγγράφου, με την επίμονη αναφορά σας στην λέξη «άτυπο» και την λέξη «εσωτερικό», προδίδει πολύ σοβαρή προσπάθεια υπεξαγωγής του εγγράφου αυτού, το οποίο αποδεδειγμένα και συνομολογημένα έχετε στην κατοχή σας και αφορά ανοιχτή
ποινική δικογραφία

Κατόπιν τούτων ΣΑΣ ΖΗΤΩ

Να καταθέσετε άμεσα και χωρίς εξάντληση των προθεσμιών στη Βουλή των Ελλήνων και των Ελληνίδων

- Το υπόμνημα, άλλως «εσωτερικό σημείωμα», που σας διαβιβάσθηκε από συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης στα μέσα Ιουνίου 2025, κατά δήλωσή σας, το λάβατε αρμοδίως και βρίσκεται στην κατοχή σας, το οποίο αφορά κρίσιμες πτυχές του Σκανδάλου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στο οποίο αναφερθήκατε στη Βουλή την 1/9/2025.

- Κάθε άλλο συναφές έγγραφο αλληλογραφίας και ειδικότερα, το έγγραφο με το οποίο ζητήσατε το σχετικό υπόμνημα ή σημείωμα, την αλληλογραφία με την οποία διαβιβάσατε το υπόμνημα ή σημείωμα και κάθε συμπληρωματική πληροφορία, απάντηση, σημείωμα, υπόμνημα, παρατήρηση, οδηγία, που λάβατε.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

