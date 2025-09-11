Games
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή – Τα μέλη

Συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που θα διερευνήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που θα διερευνήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυση του Οργανισμού το 1998 έως και σήμερα. Σύμφωνα με τις λίστες που απέστειλα οι κοινοβουλευτικές ομάδες, οι βουλευτές που θα μετέχουν ως μέλη στις εργασίες της επιτροπής είναι οι εξής:

Από την ΝΔ

  • Ακτύπης Διονύσιος
  • Αυγερινοπούλου Διονυσία-Θεοδώρα
  • Βλαχάκος Νικόλαος
  • Βρεττάκος Γεώργιος
  • Γκολιδάκης Διαμαντής
  • Δεληκάρη Αγγελική
  • Ιατρίδη Τσαμπίκα (Μίκα)
  • Καππάτος Παναγής
  • Κουλκουδίνας Σπυρίδων
  • Λαζαρίδης Μακάριος
  • Λιάκος Ευάγγελος
  • Λιβανός Μιχαήλ
  • Λυτρίβη Ιωάννα
  • Μάνη-Παπαδημητρίου ‘Αννα
  • Νικολακόπουλος Ανδρέας
  • Συρεγγέλα Μαρία
  • Φόρτωμας Φίλιππος

Από το ΠΑΣΟΚ

  • Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)
  • Λιακούλη Ευαγγελία
  • Μουλκιώτης Γεώργιος
  • Πουλάς Ανδρέας

Από τον ΣΥΡΙΖΑ

  • Κόκκαλης Βασίλειος
  • Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
  • Μπάρκας Κωνσταντίνος

Από το ΚΚΕ

  • Καραθανασόπουλος Νικόλαος
  • Μανωλάκου Διαμάντω

Από την Ελληνική Λύση

  • Μπούμπας Κωνσταντίνος

Από την Νέα Αριστερά

  • Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Από την Νίκη

  • Βρεττός Νικόλαος

Από την Πλεύση Ελευθερίας

  • Καζαμίας Αλέξανδρος

Από τους Ανεξάρτητους

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Η επιτροπή θα εκκινήσει τις εργασίες της την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, ενώ η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της και την υποβολή πορίσματος έχει οριστεί στους 3 μήνες από την συγκρότησή της. Σύμφωνα με πληροφορίες στο «γαλάζιο» στρατόπεδο εξετάζουν να προτείνουν για πρόεδρο της επιτροπής τον Ανδρέα Νικλακόπουλο, για αντιπρόεδρο την Μαρία Συρεγγέλα και για γραμματέα την Ιωάννα Λυτρίβη.

