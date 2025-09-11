Games
Χ. Δούκας: Φέτος τα σχολεία της Αθήνας υποδέχονται τους μαθητές με βελτιωμένες υποδομές

Χ. Δούκας: Φέτος τα σχολεία της Αθήνας υποδέχονται τους μαθητές με βελτιωμένες υποδομές Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Σε εκτεταμένες επεμβάσεις σε 118 σχολεία προχώρησε ο δήμος Αθηναίων.

Στου Γκύζη, το 111ο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και το 46ο Γενικό Λύκειο, επισκέφτηκε σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς και τον αγιασμό. Συνομίλησε με δασκάλους και γονείς και ευχήθηκε στους μαθητές.

«Νέα σχολική χρονιά, το κουδούνι χτύπησε και γεμίζουμε αισιοδοξία, γιατί τα νέα παιδιά, η νέα γενιά, είναι η μόνη ελπίδα για μία καλύτερη κοινωνία. Το σχολείο είναι το πιο όμορφο ταξίδι. Μας δίνει τα εφόδια για να δημιουργήσουμε το μέλλον», δήλωσε ο κ. Δούκας και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Φέτος, τα σχολεία της Αθήνας υποδέχονται τους μαθητές πιο ασφαλή και σύγχρονα, με ενεργειακές παρεμβάσεις και βελτιωμένες υποδομές. H γνώση χρειάζεται γερά θεμέλια, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Εύχομαι σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, καλή σχολική χρονιά με υγεία, χαμόγελα και δύναμη».

Ο δήμαρχος Αθηναίων συνοδευόταν από τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δια Βίου Μάθησης, Πάρη Χαρλαύτη, ο οποίος τόνισε: «Ένας νέος κύκλος γνώσης και προσπάθειας ξεκινά σήμερα για τους μαθητές και τις μαθήτριες της πόλης μας. Η δημοτική Αρχή στέκεται αρωγός στο πλευρό τους, όπως και στο πλευρό των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, με έργα και παρεμβάσεις, που ενισχύουν την ποιότητα των σχολικών μας υποδομών. Εύχομαι σε όλους μια χρονιά γεμάτη δημιουργία και πρόοδο».

Εκτεταμένες επεμβάσεις σε 118 σχολεία της Αθήνας

Τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων εργάστηκαν πυρετωδώς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου όλα να είναι έτοιμα στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές να μπουν σε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και λειτουργικά σχολεία.

Συγκεκριμένα, σε 84 σχολεία της Αθήνας με πόρους του δήμου, ολοκληρώθηκαν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης (εσωτερικό κι εξωτερικό βάψιμο, μονώσεις, επισκευές κουφωμάτων, ηλεκτρολογικές εργασίες, ενεργειακές αναβαθμίσεις, αποκατάσταση σε αύλειους χώρους, αναβάθμιση φωτιστικών σωμάτων, ανακαίνιση WC). Ανάλογες εργασίες έχουν δρομολογηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου σε άλλα 20 σχολεία. Αναβάθμιση πραγματοποιείται σε ακόμη 14 σχολεία με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Συντηρήσεις μικρής κλίμακας σχολείων και κτιρίων θα διεξάγονται επίσης όλη τη χρονιά. Τρία βανάκια, το καθένα με οδηγό και τεχνίτη, θα δίνουν άμεσες λύσεις σε προβλήματα, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το πέρας της λειτουργίας των σχολείων. Θα αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες και βλάβες, έχοντας μαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισμό.

O αντιδήμαρχος Υποδομών Ανδρέας Γραμματικογιάννης, τόνισε πάνω σε αυτό: «Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με το ένα τέταρτο των σχολείων του Δήμου Αθηναίων να έχει αναβαθμιστεί. Παράλληλα, εγκαινιάζουμε ένα νέο σχέδιο ταχείας επέμβασης. Μεταξύ άλλων, τρία βανάκια θα βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία και επαφή με τα σχολεία, έτσι ώστε να επεμβαίνουν άμεσα σε οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα προκύψει, χωρίς τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία των σχολικών επιτροπών».

Επίσης, προχωρά η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες σχολείων. Μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ascend ξεκίνησε πιλοτικά, σε συνεργασία με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, ο μετασχηματισμός της γειτονιάς γύρω από την πλατεία Καραμανλάκη / Καλλιγά, με κέντρο το 21ο Δημοτικό Σχολείο.

Ο αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Νίκος Χρυσόγελος, είπε: «Κάνουμε πράξη πώς μία γειτονιά μπορεί να μετασχηματιστεί με τη συνεργασία όλων των πολιτών κάθε ηλικίας. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι ίδιοι οι μαθητές διαμόρφωσαν ένα σχέδιο για το πώς ονειρεύονταν τη γειτονιά τους κι εμείς το υλοποιούμε».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ ΑΕ) Βαγγέλης Μαρινάκης, ανέφερε: «Πάνω από 70 κιλοβάτ έχουν τοποθετηθεί τους τελευταίους μήνες σε στέγες του Δήμου Αθηναίων, όπως στο Σεράφειο και στο 21ο Δημοτικό Σχολείο».

