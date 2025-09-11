Games
Συνάντηση Ανδρουλάκη - Αγγελούδη: Να δώσουμε στη Θεσσαλονίκη τη θέση που της αξίζει

Συνάντηση Ανδρουλάκη - Αγγελούδη: Να δώσουμε στη Θεσσαλονίκη τη θέση που της αξίζει
Ο Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης με αφορμή την ομιλία του στη ΔΕΘ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, ενόψει της ομιλίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, το Σάββατο, κατά την οποία θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.

«Απέναντι στην αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, δική μας προτεραιότητα θα είναι η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία. Μόνο έτσι θα στηριχθούν ουσιαστικά και οι οικογένειες και τα παιδιά και συνολικά η ελληνική κοινωνία», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ανάρτηση.

Με τον Στέλιο Αγγελούδη συζήτησαν για τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. «Το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσω το σχέδιο μας ώστε η πόλη να αποτελέσει υπόδειγμα πράσινης, μητροπολιτικής ανάπτυξης, μέσα από μια ολοκληρωμένη, ισόρροπη στρατηγική. Πρέπει να δώσουμε δημιουργική πνοή και τη θέση που αξίζει στη Θεσσαλονίκη μας στο οικονομικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

{https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/posts/pfbid02vbRMuYmMioATM4Uupqg5rsG9ZNSWEu8ruucnDrdKesNvgTkUPwt4QqxjqBws8GC7l}

